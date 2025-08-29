İşçilikten sanayiciliğe uzanan yolculuk

Yıllar önce 30 metre kareyi ancak bulan küçücük işyerinde 2 çalışan ve bir bükme makinesi ile ticarete atılan Halil Conba, bugün şirket ortağı Ahmet Usta ile Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 15 bin m2 kapalı alana kurulu modern tesislerde “Sizin İhtiyacınız Bizim İşimiz” sloganı ve 140 dolayında çalışanı ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Mersim Metal’de kurulduğu ilk günden itibaren ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti ve gününde teslimatının vaz geçilmez ilke olduğunu anlatan Conba, şirketleri Mersim Metal’in 1,2 mv “megawat” GES yatırımı ile yüzde 100 yeşil enerji ile üretim yaptığını söyledi. Conba, “ Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en güzel biçimde cevap verebilmek için hiçbir teknolojik yatırımdan kaçınmıyoruz. Firmamız, üstün teknoloji donanımı, deneyimli ekip, uzman kadrosu ve 1,2 mv “megawat” GES yatırımı ile yüzde 100 yeşil enerji ile imalatını yaptığı tüm alanlarda gerekli standartlara uygun üretimleri ile hizmet veriyor. Bu da bizi sektörden aranan firma konumuna taşıyan en büyük özelliğimiz” dedi.

Kalite, zamanında teslim, uygun fiyat

Genel Müdür Halil Conba, yaklaşık 12 yıl önce faaliyete başlayan Mersim Metal Limited Şirketinin kurulduğu günden itibaren; sac işleme, elektro statik toz boyama, metal kaplama, polisaj ve punta ve lazer Kaynak alanlarında üretim yapan, uzman kadroya sahip olan bir firma olduğunu anlattı. Conba, “ Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, zamanında teslim, uygun fiyat ve sürekli büyüme olmuştur. Özellikle kamp outdor ürünleri Ankastre, Metal aksesuar, dekor, mobilya Aydınlatma, Isı sanayi ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Kaliteye verdiğimiz önem, zoru başarma azmimiz sayesinde kısa sürede sektörde önemli bir noktaya ulaştık” diye konuştu. Şirketlerinin Savunma Sanayine yönelikte üretim gerçekleştirdiğini anlatan Halil Conba, “Şirketimiz Savunma Sanayi sektörüne kampet katlanabilir ve aynı zamanda taşınabilir ranza, kar paleti, mühimmat sandığı gibi üretim tecrübelerine ile bu ve buna benzer ürünleri yapma yetkinliğine sahiptir” dedi.

Decathlon’na sandalye ve masa imalatı

Müşteri beklentisini üst düzeyde karşılamak ve kaliteyi sürekli artırmak için teknolojik yatırımlar ara vermediklerini anlatan Conba, sektördeki tüm yenilikleri yakından takip ederek üretim bantlarını geliştirdiklerini söyledi. Şirketlerinde geniş üretim şekli olduğunu ifade eden Conba, en büyük üretim kalemlerinden birisinin de kamp grubu ürünlerine yönelik olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“ Decathlon’na sandalye ve masa imalatı yapıyoruz. Fabrikamız üretim bantlarında kamp grubu üretiminde yıllık 1,5 milyon kamp sandalyesi ve 250 bin kamp masası üretim gücümüzle bu alanda öncü firmayız.2026 yılında ise Avrupa olmak üzere birçok ülkelere ihracat yapacağını belirtti. Fabrikamız sac işleme hattı: Lazer kesim, presleme, delik delme, montaj, boru işleme: kesim, büküm, perçinleme ve montaj, Kaynak Hattı: Argon, lazer ve gazaltı kaynak hizmetleri, Metal Kaplama ve Polisaj Çinko, bakır ve nikel kaplama hizmetleri en iyi ve en kaliteli biçimde bizi tercih eden müşterilerimize sunuyoruz. Şirketimiz piyasanın taleplerine göre bundan sonra da kapasite artırmak için teknolojiye dayalı yatırımlarına ara vermeden devam edecektir”