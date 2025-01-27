İSDER/Serkan Karataş: Birçok firma, Türkiye’ye üretim merkezi kurdu

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) üyelerinin satış adetlerinin yer aldığı İSDER Online veri sistemine göre, 2024 yılında yurt içinde toplam 16 bin 140 adet istif makinası satıldı. 2023 yılında ise bu rakam 15 bin 652 adetti. İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, 2024 yılında öngörülerinin satışların sabit kalacağı yönünde olduğunu ve pazar, beklentilerinin doğrultusunda ilerlediğini ifade etti. Bir önceki yıla oranla sektör 2024 yılında ihracatını yüzde 23 arttırdı. Tamamlayıcı alt sektörlerimizin yaptığı ihracat rakamları da dahil edildiğinde sektörümüzün ihracatı, yaklaşık 1 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Sektörlerinin, 2024 yılının Ocak-Eylül ayları arasında yaklaşık 592 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını dile getiren Karataş, “Böylece geçen yıl ihracat, 575 milyon dolar olan 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2.96 arttı” ifadelerini kullandı.

İMDER, İSDER, MAİB, MAKFED iş birliğiyle hazırlanan Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analiz Raporuna göre; pazar büyüklüğü 120 milyar dolara ulaşan kiralama sektörünün gelecek 15 yıl için yüzde 50 büyüyerek, yaklaşık 180 ila 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle sektöre sağladığı faydalarla ilgili açıklama yapan Karataş, “Sektörümüzle ilgili dünyanın dört bir yanından birçok ülkenin Türkiye’ye yatırım yapmasının da bunu kanıtlar nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda birçok firma, Türkiye’ye üretim merkezleri kurdu. Birçok ülkenin temsilcileri, Türkiye’ye yatırım yapmadan önce birliğimize gelerek sektörümüz ve sektörümüzün alt dinamikleri hakkında bilgi talebinde bulunuyor” diye konuştu.

“Sektörümüzde herhangi bir düşüş yaşanmadı”

Karataş, istif makinaları sektörünün, her sektörde olduğu gibi kendisiyle doğrudan ilişkili olduğu tamamlayıcı diğer sektörlerde yaşanan gelişmelerden olumlu ya da olumsuz yönde etkilendiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Depo alanlarının sayısını veya faaliyetlerini etkileyen lojistik yatırımlar, istif makinaları sektörüne doğrudan veya dolaylı yönden katkı sağlıyor. Özellikle pandemi döneminde başlayan ve teslimat hızını arttırmak için yapılan lojistik yatırımlar doğrultusunda artan depo alanları, istif makinalarının kullanılacağı yeni alanlar ortaya çıkardı ve çıkarmaya da devam ediyor. Bu sebeple sektörümüzde herhangi bir düşüş yaşanmadı.”

Türkiye’nin coğrafi konumu avantaj sağlıyor

“İSDER online veri sistemine göre 16 bin 140 adet istif makinası yurt içi satışıyla kapandı. 2025 yılında yurt içi satışlarının 2024 yılıyla paralel bir seviyede ilerleyeceğini öngörüyoruz” diye konuşan Karataş, “İstif makinaları sektörü, ülkemizin konumu gereği farklı kıtalardaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek durumunda. Hem bu konumumuzun avantajı hem de ülkemizde satılmakta olan istif makinalarının tabii olduğu yönetmelikler ve standartlar göz önünde bulundurulduğunda, dünyadaki en gelişmiş pazarlardaki makinaların satışıyla aynı seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz. Avrupa’daki yatırımcılar da bu sebeplerden dolayı ülkemizi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.