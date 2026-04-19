İSHİB’in yeni başkanı Teoman Durukan oldu

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB) yeni başkanı Teoman Durukan oldu.

Birlik yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Teoman Durukan (Rella Gıda), Oğulcan Kemal Sagun (Kemal Balıkçılık), Müjdat Sezer (Has Tavuk), Ömür Oral (Orallar Zirai Ürünleri), Ahmet Kaan (Kaanlar Gıda), Teoman İnal (Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim), Muhammed Şeker (Akşeker Tarım), Nerdin Alp (Banvit), Turgay Eser (Nures Su Ürünleri), Firdevs Külekçioğlu (TSM Deniz Ürünleri), Rengin Karakaşlar (Karakaşlar Tavukçuluk ve Yem Sanayi).

Gıda sektörünün ihracat şampiyonları ödüllerini aldı

Seçimli Olağan Genel Kurul’un ardından ödül töreni yapıldı. Birlik, 2025 yılında sektörel bazda en fazla ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan üyelerini ödüllendirdi. Törene kamu temsilcileri, sektör dernekleri ve önde gelen firmalar katıldı.

Birlik genelinde en fazla ihracat yapan firmalar sıralamasında Pak Tavuk ilk sırada yer alırken, Kemal Balıkçılık ikinci, Şenpiliç üçüncü oldu.

Banvit Bandırma, Orallar Zirai Ürünler, Hastavuk Gıda, Dardanel, Fokacı Su Ürünleri, Ak Gıda ve Parlak Su Ürünleri de ilk 10’da yer aldı. Alt sektörlerde ise beyaz ette Banvit, su ürünlerinde Kemal Balıkçılık, yumurtada Pak Tavuk, süt ve süt ürünlerinde Ak Gıda, kırmızı ette Rapak ve arı ürünlerinde Altıparmak Gıda (Balparmak) lider oldu.

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2025 itibarıyla 4 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, son yıllarda pazar çeşitliliğinde önemli ilerleme sağlandığını ifade etti.

Sezer, önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, birim fiyat artışı ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün sektörün öncelikleri olacağını vurguladı.