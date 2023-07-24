Işık Plastik, ABD'li levha üreticisi UG Plast'ı satın aldı

Işık Plastik'in söz konusu yatırıma ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ABD'de cidarlı levha üretimi yapan 3 hatta ve solid levha üretimi yapan yeni 1 hatta sahip olan, faaliyetlerini 8 bin metrekare tesisinde sürdüren UG Plast Inc'nin hisselerinin yüzde 100'ünün satın alımına ilişkin sözleşmenin imzalandığı 21 Temmuz tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. UG Plast Inc hisselerinin devrinin tamamlandığı kamuoyunun bilgisine sunulur. Bu alımla birlikte ABD pazarında rekabet gücümüzün artması ve yeni müşteri kazanımlarına ek olarak toplam yıllık üretim kapasitemizin 11 bin 500 ton artması beklenmektedir."