Işıklar Enerji, Işıklar Holding paylarından 300 milyon adedini satıyor

Işıklar Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Işıklar Holding'de sahip olduğu A Grubu paylarından 300 milyon adedinin Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş'ye peşin bedelle satılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP açıklamasına şunlar kaydedildi: “Şirketimizin sahip olduğu 400.000.000 adet 4.000.000 TL nominal bedelli A Grubu Işıklar Holding A.Ş. paylarından 300.000.000 adedinin Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş.'ye peşin bedelle satılmasına,

Pay satış fiyatının Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, hisse devir tarihine kadar avans faizi yürütülmesi, bulunan tutara payların imtiyazlı olması nedeniyle % 30 prim farkı ilave edilerek pay başına 0,02283 TL olarak tespit edilmesine,

İşlem tutarı olan 6.849.000 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/2 maddesinde yer alan oranların altında olması nedeniyle değerleme raporu hazırlatılmamasına, karar vermiştir."