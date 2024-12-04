Prof. Müzeyyen Yıldırım Baylan: İşitme kaybına teknolojik çözümler bireylerin hayatını değiştirir

Prof. Dr. Müzeyyen Yıldırım Baylan, koklear implant teknolojilerinin engelli bireylerin hayatındaki dönüştürücü etkilerini şu şekilde ifade etti:

“Koklear implant, işitme kaybı yaşayan bireyler için sadece bir cihaz değil, aynı zamanda sosyal hayata katılım ve özgüven kazanma yolunda bir fırsattır. Bu teknoloji, sadece işitme yetisini kazandırmakla kalmaz, bireylerin yaşam kalitelerini arttırarak, onların dünya ile daha net ve etkin bir iletişim kurmalarını sağlar. Koklear implantla hayatları değişen hastalarımızın mutluluğu, mesleki tatminimizin en büyük kaynağıdır.’’ dedi.

"Koklear implant teknolojilerimizi kullanarak engelli bireylerin hayatlarında kalıcı değişiklikler yaratmayı hedefliyoruz"

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden ise, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmeleri için eşit fırsatlar sunmanın gerekliliğine değindi:

“Dünya Engelliler Günü’nde, engelli bireylerin toplumda daha görünür olmasını ve yaşamlarını daha verimli şekilde sürdürebilmelerini sağlamak adına farkındalık yaratmak çok önemlidir. Cochlear olarak, her çocuğun ve bireyin işitme sağlığının korunması gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda koklear implant teknolojilerimizi kullanarak engelli bireylerin hayatlarında kalıcı değişiklikler yaratmayı hedefliyoruz. Eğitimde eşit fırsatlar sağlamak, işitme kaybı yaşayan bireylere yönelik özel destek hizmetlerini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.’’ ifadesinde bulundu.

Sonuç olarak, engelli bireylerin yaşam kalitesini arttıran teknolojiler ve toplumun desteği, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Her bireyin, engelleri aşarak sağlıklı ve eşit fırsatlarla bir yaşam sürdürmesi için el birliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz.