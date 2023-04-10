ISK-SODEX’te 1 milyar dolar ticaret hacmi bekleniyor

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Tüm iklimlendirme sektörünü tek çatı altında buluşturan ve sektörün önemli fuarı olan ISK-SODEX, bu yıl AB’de yaşanan vize sorunu nedeniyle oradaki fuarlara katılamayan alıcıların yönelmesiyle 1 milyar dolara ticaret hacmine ulaşması bekleniyor.

Bu fuarlardan biri de tüm iklimlendirme sektörünü tek çatı altında buluşturan ve sektörün önemli fuarı ISK-SODEX. 1 milyar dolara ticaret hacmine ulaşması beklenen fuar, bu yıl 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 16’ncı kez kapılarını açacak.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık ISK-SODEX Fuarları Direktörü Toros Utku, “İFM’de önceki fuara göre metrekare anlamında satış kapasitemiz yaklaşık yüzde 40 üzerine çıkacağız. Fuarda 50 bin metrekareyi zorlayacağız gibi duruyor. Dolayısıyla hem sektörün hem bölgenin bu fuardan beklentisi çok yüksek bulunuyor. Özellikle Avrupa’daki fuarlarda vize problemlerinden dolayı birçok ülkeden ziyaretçi fuarlara katılamadı. ISK-SODEX’i ziyaretçi noktasındaki potansiyeli de düşündüğümüz zaman ticaret hacminin rahatlıkla 1 milyar dolar sınırını zorlayabileceğini düşünüyorum” dedi.

“Çok ciddi bir ziyaretçi patlaması bekliyoruz”

Son üç fuarı TÜYAP’ta yaptıklarını hatırlatan Toros Utku, daha sonra sektörden gelen talepler doğrultusunda ve eş organizatörleri olan sektörel derneklerle gerçekleştirildikleri toplantılarda fuarın tekrar İFM’de yapılmasının sektörün lehine olacağı kanaatine vardıklarını söyledi.

ISK-SODEX’in 30 yılı aşkın bir süredir gerçekleşen bir fuar olduğunu da vurgulayan Utku, “Dolayısıyla hem sektörün hem bölgenin bu fuardan beklentisi çok yüksek. Geçmiş ve yakın zamanda da uluslararası fuarlarda bazı ziyaretlerde bulunduk. Buradan aldığımız sinerji, bize ISK-SODEX’in çok başarılı olacağını gösteriyor ve çok ciddi bir ziyaretçi patlaması bekliyoruz. Özellikle Avrupa’daki fuarlarda vize problemlerinden dolayı, oradaki fuarlar sadece AB’deki ziyaretçilerin olduğu fuarlara dönüşmüş durumda. Biz sektörle bir araya geldiğimizde de bunu son dönemde değerlendiriyoruz ve ISK-SODEX’deki en önemli hedeflerimizden bir tanesi ziyaretçi anlamında çok ciddi bir potansiyele ulaşmak. Özellikle AB bölgesi dahil olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden 10 binlerce ziyaretçi hedefliyoruz” diye konuştu.

Metrekare bakımından yüzde 40 büyüyecek

Bu yıl ziyaretçi sayısında şu ana kadar yaptıkları gözlemlerde rahatlıkla 100 bine ulaşabileceklerini belirten Utku, özellikle bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak satış rakamları noktasında fuara daha yaklaşık 7 aylık süre kalmasına rağmen 40 bin metrekarenin üzerinde bir satış gerçekleştirdiklerini duyurdu. 2016 yılında ve öncesinde olduğu gibi bu fuarda da 50 bin metrekareleri zorlayacaklarını ifade eden Utku, “2021 yılında 320 kişilik alım heyeti geldi. Bu yıl ise söz konusu rakamı yaklaşık 600 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu konuda ihracatçı birliği olan İSİB ve derneklerle çok yakın bir takım çalışması içindeyiz. Ayrıca bu yıl fuara baktığımız zaman metrekare bakımından satış kapasitesi olarak yaklaşık yüzde 40 üzerine çıkacağız gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Bu yıl fuarın temasının önceki fuarda olduğu gibi sağlıklı iklimlendirme çözümleri olduğunu aktaran Utku, bunun hala çok güncel bir konu olduğunu, özellikle fuarın dokusuna, ruhuna ve yapısına çok hitap ettiğini belirtti.

Alman ve İtalya pavilyon açacak

Bu yıl uzun yıllar sonra ilk kez fuarda Alman ve İtalya pavilyonu olacağı bilgisini veren Toros Utku, bunlar dışında katılımcı ülkeleri Avrupa, Ortadoğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinden katılımcı ülkeler olacağını açıkladı. Fuarın her geçen yıl daha geniş bir yelpazeye ulaştığına vurgu yapan Utku, “Şu anda iklimlendirme sektöründe dünyada pozitif ivme ile büyüyen tek fuar konumundayız. Sektör son 4 yılda ihracatta yaklaşık yüzde 40 büyüdü, fuar da sektörümüzle paralel olarak büyüyor. Fuara bu yıl alt katılımcılarla beraber 1000 firmanın katılmasını bekliyoruz. Uluslararası anlamda daha fazla katılım için özellikle Deutcche Messe’nin ziyaretçi anlamında gücünden faydalanıyoruz. ISK-SODEX Fuarı sektörün ve hepimizin, bu fuara yerli ve yabancı bütün sektörümüz davet ediyorum” dedi.