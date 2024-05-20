İslam Kalkınma Bankası Grubu’ndan Finansman Desteği

İslam Kalkınma Bankası Grubu (IsDB) Özel Sektör Geliştirme Kuruluşu (ICD) ile Golden Global Yatırım Bankası arasında 20 milyon dolar tutarındaki finansman için niyet mektubu imzalandı. Golden Global Yatırım Bankası, imzalanan niyet mektubu kapsamındaki 20 milyon dolar finansmanı, Türkiye'deki uygun özel sektör projelerinin desteklenmesi için kullanacak. Finansman ICD'nin kurumsal onayları ve kabul edilebilir durum tespiti sonrasında esas sözleşme ile tahsis edilecek.

IsDB Grubu’nun Riyad’da düzenlenen 2024 Özel Sektör Forumu’nda gerçekleşen imza törenine ICD İcra Kurulu Başkan Vekili Eng. Hani Salem Sonbol ve Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdür Vekili Metin Akdoğan katıldı. Mutabakat hakkında değerlendirmede bulunan Akdoğan “İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun saygın bir alt kuruluşu olan ICD ile imzaladığımız niyet mektubu, bankamızın güvenilirliğinin ve sektördeki itibarının güçlü bir göstergesidir. Ayrıca bu iş birliği, Türkiye'deki özel sektöre olan bağlılığımızı ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma arzumuzu da açıkça ortaya koymaktadır. Golden Global Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun desteğiyle, özel sektör işletmeleri yatırımlarını artırmaya, yeni istihdam alanları yaratmaya ve Türk ekonomisini daha da güçlendirmeye hazır hale gelecektir” dedi.

Türk ekonomisine olan katkısının yanında uluslararası piyasalarda yeni kurumsal yatırımcılarla ilişki kurmak ve yatırımcı tabanını genişletmek hedefini taşıyan Golden Global Yatırım Bankası, toplam 200 milyon dolar “Sukuk İhraç Programı” kapsamında, 30 milyon Euro tutarındaki ilk uluslararası Sukuk (kira sertifikası) ihracını yakın zamanda başarıyla gerçekleştirdi. Golden Global Yatırım Bankası’nın kredi notu da Türk sermayeli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından A.Ş. tarafından BBB- (tr)'den A- (tr)'ye yükseltilmiş ve yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmişti.