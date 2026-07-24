İşletmelere teşvik uyarısı: Doğru danışmanlık yatırımların kaderini değiştirebilir

Türkiye'de yatırım, üretim ve istihdamın artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, SGK ve diğer kamu kurumları tarafından çok sayıda teşvik programı uygulanıyor. Ancak uzmanlara göre, işletmelerin önemli bir bölümü bilgi eksikliği veya süreçlerin doğru yönetilememesi nedeniyle bu desteklerden tam anlamıyla faydalanamıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Odak Mali Müşavirlik Kurucusu Mali Müşavir İsa Yalçınkaya, devlet teşviklerinin işletmeler için yalnızca maliyet avantajı sağlamadığını, aynı zamanda büyüme ve yatırım süreçlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Yalçınkaya, "Devlet tarafından sunulan teşvikler işletmelere önemli finansal katkılar sağlıyor. Ancak bu desteklerden eksiksiz yararlanabilmek için yalnızca başvuru yapmak yeterli değil. Sürecin başından sonuna kadar mevzuata uygun şekilde yönetilmesi gerekiyor." dedi.

Teşvikler çok geniş bir alanı kapsıyor

Devlet desteklerinin yalnızca yatırım teşvik belgelerinden ibaret olmadığını belirten Yalçınkaya, işletmelerin faaliyet alanlarına göre farklı teşvik mekanizmalarından yararlanabileceğini söyledi.

SGK prim teşvikleri ve istihdam destekleri, yatırım teşvik belgeleri, vergi indirimleri, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyetleri, faiz ve kâr payı destekleri, KOSGEB destekleri, TÜBİTAK Ar-Ge ve inovasyon programları, kalkınma ajansları, ihracat teşvikleri, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm destekleri ile bölgesel ve stratejik yatırım teşviklerinin işletmeler açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Yalçınkaya, doğru teşvikin doğru yatırım kadar önemli olduğunu vurguladı.

"Teşvik yalnızca başvurudan ibaret değil"

Teşvik süreçlerinde en büyük hatalardan birinin yalnızca başvuru aşamasına odaklanılması olduğunu belirten Yalçınkaya, yatırımın tamamı boyunca profesyonel süreç yönetiminin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"Başvuru dosyasının hazırlanması kadar, yatırım sürecinin mevzuata uygun yürütülmesi, resmi kurumlarla koordinasyonun sağlanması, gerekli revizyonların zamanında yapılması, tamamlama vizesi işlemleri ve teşvik sonrası raporlamalar da sürecin ayrılmaz parçalarıdır." ifadelerini kullanan Yalçınkaya, eksik yürütülen işlemlerin ciddi hak kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Her işletme için farklı bir yol haritası gerekiyor

Her yatırımın ve her işletmenin ihtiyaçlarının farklı olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, standart çözümler yerine işletmenin faaliyet alanı, yatırım hedefi ve çalışan yapısına göre özel planlama yapılmasının önemine işaret etti.

Yalçınkaya, doğru teşviklerin belirlenmesi, mevcut durum analizinin yapılması, başvuru dosyalarının hazırlanması, yatırım dönemi danışmanlığı, resmi kurumlarla süreç yönetimi, revizyon işlemleri, tamamlama vizesi ve kapanış süreçlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Odak Mali Müşavirlik süreci uçtan uca yönetiyor

Odak Mali Müşavirlik olarak işletmelere yalnızca teşvik başvurusu hazırlamadıklarını belirten İsa Yalçınkaya, yatırım sürecinin ilk aşamasından teşviklerin tamamlanmasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Yalçınkaya, güncel mevzuat bilgisi, şeffaf süreç yönetimi, hızlı çözüm üretme ve sonuç odaklı hizmet anlayışının, işletmelerin kamu desteklerinden en verimli şekilde yararlanmasını sağladığını belirtti.

"Doğru teşvik, geleceğe yapılan yatırımdır"

Devlet teşviklerinin işletmeler için önemli bir büyüme fırsatı sunduğunu belirten Yalçınkaya, özellikle SGK teşvikleri, yatırım teşvikleri, KOSGEB, TÜBİTAK ve diğer kamu desteklerinin doğru planlama ile işletmelerin rekabet gücünü artırabileceğini söyleyerek, "İşletmeler, doğru danışmanlık desteğiyle hem yasal haklarını eksiksiz kullanabilir hem de yatırımlarını daha güçlü bir finansal yapı üzerinde gerçekleştirebilir. Doğru teşvik ve doğru planlama, aslında işletmelerin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.