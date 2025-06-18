İşNet Grup Müdürü Ayhan Akgöz: İş süreçlerini kolaylaştırıyoruz

Mehmet KAYA

ANKARA

EKONOMİ’ye değerlendirmede bulunan İş Bankası iştiraki İşNET E Dönüşüm Hizmetleri Grup Müdürü Ayhan Akgöz, sayısallaşma alanında çözümler oluşturduklarını ve e-Fatura uygulaması kapsamındaki tüm mükelleflere kolay yönetebilecekleri ürünler sunduklarını söyledi.

535 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kademeli olarak sayısal belgelere geçiş zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Akgöz, şahıs firmalarının e-imza, anonim ve limitet şirket gibi tüzel kişiliklerin ise mali mühür alması gerektiğini, bu gerekliliklerini yerine getiren firma ve şahısların e-Fatura için Gelir İdaresi veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceklerini vurguladı.

İşNET’in mükelleflerin bu türden ihtiyaçlarına yönelik olarak çözümler geliştirdiğini söyleyen Ayhan Akgöz, “İşNet olarak dijital dönüşümde müşterilerimizin yanında yer alıyor ve sunduğumuz çözümlerle iş süreçlerini kolaylaştırıyoruz” dedi.

İşletmelerin, İşNET’in web sitesi üzerinden kayıt yaptırma ve sözleşmelerle e-imza ve mali mühür oluşturulabildiğini, mükellef olunduktan sonra da yine kendi portalları üzerinden e-Fatura düzenleyerek faaliyetlerini yürütebildiklerini kaydeden Ayhan Akgöz, mobil olarak da bu işlemlerin yapılabildiğini ayrıca ücretsiz çağrı merkezlerinin de bulunduğunu anlattı.

Mali alandaki sayısallaşmaya yönelik olarak, çözümler sunduklarını kaydeden Ayhan Akgöz, yasal yükümlülükler arasında bulunan belge saklama, e-irsaliye, e-dekont gibi işlemleri de sunduklarını, muhasebe ve mali müşavirlerin kullanımına sundukları yazılımlarla mevcut sistemlerin entegresyonu sayesinde belge aktarımının da yapılabildiğini kaydetti.