İşNet, uydu internet hizmetine talep artıyor

İşNet Teknoloji Direktörlüğü Uydu Sistemleri Müdürü Kadir Özenç; "Uydu internet hizmeti başlangıçta, uzak ve erişimi zor bölgelere çözüm sunmasıyla dikkat çekiyordu. Ancak pandemi sonrası hızlanan dijital dönüşüm, kesintisiz internete duyulan ihtiyacı daha da arttırdı. Özellikle büyük şirketler, hem doğal afetlerde güvenilir iletişim sağlamak hem de iş sürekliliğini desteklemek için bu teknolojiden faydalanmaya başladı." dedi.

Uydu internet, çift yönlü veri iletimi için tasarlanmış bir teknoloji ve karasal altyapıya bağımlı olmadan çalışıyor. Küçük bir çanak anten aracılığıyla internete doğrudan uydu üzerinden bağlanma imkanı sunan bu teknoloji, kara tabanlı altyapılardan bağımsız çalışabilmesi, geniş kapsama alanı ve yüksek erişilebilirlik sunması ile şirketlerin iş süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyor.

Türkiye İş Bankası iştiraki olan İşNet, altyapıya ihtiyaç duymaksızın Türkiye genelinde 1.000’den fazla lokasyonda uydu üzerinden internet hizmeti sunuyor. Çanak anten sistemiyle veri alımı ve gönderimi gerçekleştiren bu hizmet, VoIP, TV yayınları ve canlı yayın aktarımı gibi ek olanakları destekleyerek doğal afet gibi olağanüstü durumlarda da kesintisiz iletişim sağlıyor.

İşNet, uydu internet hizmetini Türkiye’nin her bölgesine ulaştırarak farklı sektörler ve müşteri gruplarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlıyor. Türksat, İntelsat ve Viasat ile yaptığı iş birlikleri sayesinde ise geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

İşNet’in uydu internet hizmetleri, iş süreçlerinin sürekliliğini güvence altına almak, verilere ve uygulamalara hızla erişim sağlamak ve her koşulda güçlü bir internet bağlantısı sunmak için ideal çözümler sunuyor. Kullanıcılarına kesintisiz ve güvenilir bir bağlantı sağlamak için 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleriyle hızlı, etkili ve detaylı çözümler üretiyor.

Altyapı gereksinimi olmadan kolay ve hızlı kurulum

Uydu internetin en önemli özelliği, kurulum için herhangi bir altyapıya ihtiyaç duymaması. Karasal altyapıya gerek kalmadan, iş yerlerinde, şantiyelerde ve denizde kesintisiz internet bağlantısı sağlar. Ayrıca uydu internetin kurulumu oldukça kolay ve hızlıdır. Başvuru sonrasında, uygun çözümlerle kısa süre içinde bağlantı sağlanabilir.

Uydu internet, sağladığı kesintisiz iletişimle doğal afetler gibi karasal hatların devre dışı kaldığı durumlarda bile yüksek kullanılabilirlik oranı sunar. Taşınabilirlik ve esneklik açısından da büyük avantajlara sahiptir. Flyaway veya araç üstü otomatik uydu antenleri ile taşınabilir olan bu sistemler, istenen bölgelerde kullanılabilir ve sabit bir noktaya bağımlı kalmadan internet erişimi sağlar.

100 köye internet

İşNet, Türkiye İş Bankası ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi 100 Köye İnternet Projesi’nde de uydu internet teknolojisinden faydalandı. Coğrafi koşullar nedeniyle kablolu altyapının kurulmasının zor olduğu bölgelerdeki köylere internet ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen bu özel projeye ilişkin bilgi veren Özenç;“100 Köye İnternet” projesi bizim için çok değerli bir çalışma oldu. Proje, 100 köyle başlamasına rağmen gelen talepler doğrultusunda 147 köye ulaştı. Köylerin merkezlerine özel uydu antenleri ve modemler yerleştirerek coğrafi olarak dezavantajlı köylerimizin kesintisiz ve kaliteli internet erişimine kavuşmasını sağladık. En gurur verici yanı, çocuklarımızın eğitim kaynaklarına rahatça ulaşabilmesi, çiftçilerimizin ürünlerini daha geniş pazarlara sunabilmesi ve gençlerimizin dijital dünyaya katılabilmesi oldu. Bu proje bizim için sadece bir internet altyapısı kurmak değil, aynı zamanda köylerimizi dünyaya bağlamak anlamına geliyordu. Türkiye İş Bankası’nın 100., İşNet’in 25.yılında böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirmek bizim için unutulmaz bir deneyim oldu.” dedi.