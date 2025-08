İşNet’e üç yıl üst üste en mutlu işyeri ödülü

İşNet’in planlı, sistemli ve çalışan odaklı yaklaşımıyla yakalanan bu başarı, kurumun çalışan bağlılık oranlarına da yansıyor. Teknoloji sektöründe yetenek rekabeti her geçen gün artarken, İşNet, çalışan bağlılığını artıran stratejileriyle öne çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla yalnızca %4,69 sirkülasyon oranına sahip olan şirket, ortalama 5,5 yıl gibi dikkat çekici bir çalışma süresine ulaşmış durumda. 2025 yılı verilerine göre daha da artan bu başarıda; esnek uzaktan çalışma modeli, güçlü yan haklar paketi ve kişiselleştirilmiş gelişim olanakları önemli rol oynuyor.

İhtiyaca göre esneklik: Hibrit ya da uzaktan çalışma özgürlüğü

İşNet, çalışanlarının kendi ihtiyaçlarına göre ofisten veya uzaktan çalışabilmesini destekleyen bir esneklik sunuyor. Çalışanlardan alınan geri bildirimler, özellikle büyükşehirlerde yolda kaybedilen zaman ve enerjinin uzaktan çalışmayla telafi edildiğini ve bu durumun yaşam kalitesine olumlu katkı sağladığını gösteriyor. Ofis ise daha çok sosyalleşme ve şirket içi etkileşim için tercih ediliyor.

Farklı şehirlerde yaşayan çalışanlara da uzaktan çalışma imkânı tanıyan İşNet, bu yaklaşımı hem fırsat eşitliği hem de operasyonel yedeklilik açısından stratejik bir avantaj olarak görüyor. Şirketin yurt dışından çalışanları da mevcut.

Yan haklara özel yaklaşım

Yemek ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarda sektör ortalamasının üzerinde destek sunan İşNet, çalışanlarının bütünsel iyi olma hâlini önceliklendiriyor. Çalışanların çocuklarını da güvence altına alan kapsamlı sağlık sigortası paketine 2024 yılı itibarıyla HPV aşısı da dâhil edilmiş durumda. Ayrıca ofislerde düzenli şeker ölçümleri, diyetisyen danışmanlığı ve birebir psikolojik destek hizmetleri sunuluyor.

Gelişim ve finansal güvence bir arada

İşNet, her yıl güçlendirdiği Bireysel Emeklilik Planı ile çalışanlarının finansal geleceğine katkı sağlıyor. Yasal hakların ötesinde sunulan izin günleri ve saatlik izin hakları, çalışanların iş yaşam dengesini kurmasına olanak tanıyor.

Eğitim platformlarına erişim, seviyeye özel yabancı dil desteği ve İşNet Akademi'nin sunduğu eğitim ve gelişim programları, çalışanların kariyer yolculuğunu destekliyor.

Kültür ve sosyalleşme ile güçlenen bağlılık

Kurum kültürünün sürdürülebilirliği için sosyalleşmeyi de teşvik eden İşNet, çalışanlarına hobilerini geliştirme fırsatı sunan zengin bir kulüp ağına sahip. Gastronomi, kürek, doğa yürüyüşü, ebru, çini boyama, müzik gibi çeşitli sosyal kulüpler, ekip ruhunu pekiştirerek şirket içi iletişimi ve uyumu güçlendiriyor.

“İnsan İçin Teknoloji” yaklaşımıyla müşterilerini ve çalışanlarını her zaman önemsediklerine dikkat çeken İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can, Happy Place to Work Türkiye tarafından kendi sektöründe üst üste üç kez "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" seçilmelerinin ve “Olağanüstü Çalışan Deneyimi” sertifikasına layık görülmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Can, “Teknoloji sektöründe yan haklar ve sosyal faydalar tek başına yeterli değil. Önemli olan, bu olanakların çalışma arkadaşlarımız nezdinde karşılık bulması ve yaşamlarına gerçek bir katkı sağlamasıdır. İnsan odaklı çalışma modeliyle daha verimli, mutlu ve bağlı bir iş gücü oluşturmayı başardık” dedi.