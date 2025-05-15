İşNet’ten dakikalık RPA hizmeti: “İşte RPA” ile iş süreçlerinde verimlilik yeni bir boyuta taşınıyor

Yerli bulut altyapısı üzerinde geliştirilen bu yenilikçi çözüm, manuel çalışma sürelerini minimize ediyor, insan kaynaklı hataları ortadan kaldırıyor. İşte RPA kurumların tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirerek operasyonel verimlilik, maliyet avantajı ve kesintisiz iş akışı sağlıyor. Kurumların kendi RPA altyapılarını kurmalarına gerek kalmadan doğrudan kullanıma hazır bir hizmet olarak sunulan İşte RPA; kurulum, yönetim ve bakım süreçlerini ortadan kaldırıyor. Böylece BT ekiplerine ek yük getirmeden hızlı ve sorunsuz bir şekilde devreye alınabiliyor. İşNet’in Türkiye’de konumlanan uluslararası Tier IV sertifikalı güçlü veri merkezi altyapısı sayesinde veriler yurt içinde güvenle saklanırken, hem KVKK hem de sektörel regülasyonlara tam uyum sağlanıyor.

Hazır süreçlerle dakikalar içinde otomasyon

Esnek ve ölçeklenebilir yapısıyla kurumların ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilen İşte RPA, “kullandıkça öde” modeli sayesinde büyük yatırım maliyetlerine gerek kalmadan erişilebilir bir çözüm sunuyor. Bu sayede her ölçekteki işletme, RPA teknolojisinden yararlanabiliyor. İşNet’in geliştirdiği sektörel ve hazır RPA süreçleriyle, uzun analiz ve yazılım geliştirme süreçlerine ihtiyaç duyulmadan otomasyon projelerine hızlı bir şekilde başlanabiliyor. Talep eden kurumlar için özel süreç geliştirme ve danışmanlık hizmetleri ise İşNet’in deneyimli uzman kadrosu tarafından sağlanıyor. Kurumsal müşteri hizmetleri ve teknik destek ekipleriyle 7/24 kesintisiz hizmet sunan İşNet, RPA süreçlerinin sürekli ve sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

İşNet, sunduğu İşte RPA hizmetiyle iş süreçlerini optimize etme hedefindeki kurumların ve Türkiye’nin dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmaya devam ediyor. İşte RPA hizmeti ile değerlendirmelerde bulunan İşNet Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Grup Müdürü Şeyda Polat “İşte RPA çözümümüzle kurumların operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Yerli bulut altyapısı üzerinde çalışan, kullanıma hazır bu çözümümüz; kurumlara hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem de onları yüksek yatırım maliyetlerinden kurtarıyor. Operasyonel verimlilik ve kesintisiz iş akışının yanı sıra, ihtiyaca göre süreç geliştirme ve danışmanlık desteği de alabiliyorlar. İşNet olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayan, inovatif ve erişilebilir teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.