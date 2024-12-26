İşNet’ten E-Dönüşüm’de sürdürülebilir iş modeli

Antalya’da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu’nda konuşan İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can, “Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve Denetime Değer Katma” konusunu ele aldı. Konuşmasında e-Dönüşüm ile muhasebeci ve mali müşavirlere sadece teknolojik altyapı sunmadıklarını, aynı zamanda sürdürülebilir bir iş modeli sağladıklarına dikkat çeken Mehmet Fahri Can,“Bulut tabanlı, uçtan uca entegre sistemlerimiz ile kağıt tüketimini asgari düzeye indiriyoruz. Yüz binin üzerindeki müşterimizle muhasebe profesyonellerinin iş süreçlerini hızlandırıyor, işlerinde dijitalleşmesini sağlıyoruz. Her gün milyonlarca dijital belgenin güvenli bir şekilde oluşturulmasına ve saklanmasına aracılık ediyoruz” dedi.

"Denetimlerle, müşterilerimizin operasyonel ve finansal riskleri minimuma indiriyoruz"

Büyük bir sorumluluk üstlendiklerine dikkat çeken Mehmet Fahri Can, bilgi sistemlerinin ve operasyonel süreçlerinin güvenilirliğini kanıtlamak için her yıl önemli adımlar attıklarını belirtterek şöyle devam etti:

“Uluslararası bir denetim firmasına ISAE 3402 denetimi yaptırıyoruz. Bu denetim, tamamen kendi irademizle gerçekleştirilen, özel bir güvence çalışmasıdır. Amacımız, bilgi sistemlerimizin ve operasyonel süreçlerimizin sağlam, güvenilir ve sürdürülebilir olduğunu uluslararası bir standart üzerinden değerlendirmek. Bu denetimlerle, müşterilerimizin finansal raporlamalarını doğrudan etkileyen kontrol süreçlerimizi şeffaf bir şekilde analiz ediyor, operasyonel ve finansal riskleri minimuma indiriyoruz. Bu yaklaşımımız, müşterilerimize sunduğumuz güvence raporlarıyla desteklenmektedir. Sadece şeffaflık ve güvenilirlik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda operasyonel verimliliğe de katkıda bulunmaktayız.”

"Atlas Veri Merkezi'miz, LEED Gold sertifikasıyla ödüllendirilmiştir"

Dijital dönüşümün merkezinde veri merkezlerinin bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Fahri Can, şu bilgileri paylaştı:

“Bizim TIER 4 sertifikalı Atlas Veri Merkezi'miz, çevreye duyarlı tasarımı ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılaması sayesinde LEED Gold sertifikasıyla ödüllendirilmiştir. Bu sertifika, enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevresel etkilerin minimize edilmesi gibi konularda dünya standartlarını karşıladığımızın bir kanıtıdır. Veri merkezlerimiz neredeyse ideal bir enerji verimliliğine ulaşmıştır; harcadığımız enerjinin büyük çoğunluğunu doğrudan bilgi işlem süreçlerine aktarabiliyoruz.”

Yeşil enerji konusunda öncü bir yaklaşım sergileyen İşNet, yenilenebilir enerji kaynaklarını aktif olarak kullanıyor ve karbon dengeleme programları uyguluyor. Veri merkezlerinde sadece teknoloji üretmekle kalmayıp, çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir üretim modeli benimsiyor. LEED Gold sertifikasıyla enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevresel etkilerin minimize edilmesi için dünya standartlarına uygun çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, sürdürülebilirliğin önemli unsurlarından biri olarak İşNet’in odağında. İşNet, yüzde 35 kadın çalışan oranıyla teknoloji sektörünün cinsiyet eşitsizliğine karşı somut adımlar atıyor. Kadın çalışanları teşvik ederek şirketin her kademesinde görev almalarını sağlıyor. Şirketin karar alma rollerindeki 14 yöneticisinden 7’si kadınlardan oluşuyor.