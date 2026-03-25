İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Sanayicide mücadele verecek ne kan ne de can kaldı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından 74’üncüsü düzenlenecek AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı başladı.

Toplam 3 salonda 26 bin metrekarelik alanda 25’i yabancı olmak üzer 200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı fuarın açılışı Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TASD Başkanı Berke İçten tarafından gerçekleştirildi.

Alanında Avrupa’nın en büyüğü olan AYMOD’u 5 bini yabancı, yaklaşık 20 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

TASD önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ticaret Bakanlığının desteğiyle VIP alım heyeti programı düzenledi. Heyet kapsamında İstanbul’a gelen yaklaşık 600 nitelikli alıcının seyahat ve konaklama giderleri TASD tarafından karşılandı.

AYMOD, 28 Mart Cumartesi akşamına kadar açık kalacak. AYMOD fuarının açılışında konuşan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada 37 yıldır istikrarlı bir şekilde devam eden fuarın bu noktalara gelmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Bahçıvan, “Bu işler sevgi ve aşk olmadan yapılacak işler değil. Hesapta olmayan öngörülemeyen olaylar ile karşılaşıyoruz. Savaşlarda dünyanın kapandığı dönemde sürdürmek zorundasınız işlerinizi. Bu işler bu nedenle çok kolay olmuyor” dedi.

Kuzeyde devam eden Rusya ve Ukrayna savaşına bu kez de güneyde yeni bir savaşın daha eklendiğine dikkat çeken Bahçıvan, şöyle devam etti.

“İran üzerinden başlayan mücadele, sadece siyasi ve askeri savaş değil ekonomik bir savaşa dönüştü. Bu savaş en kısa zamanda sona erecek ama savaşın oluşturduğu ekonomik tahribat ciddi anlamda hayatımıza girdi. İstemesek de bu durum Türkiye ekonomisine derinden etkileme noktasında ilk işaretleri vermeye başladı.

OVP’nin temel amacı enflasyonu çözmek ve finansal istikrarı sağlamaktı Enflasyonu çözme konusunda da en büyük fedakarlığı sanayici üstleniyor.

Bizden kaynaklanmayan problemin çözümü konusunda yoğun bir sabık mücadele ve dayanma gücü gösterdik ama bu içine girdiğimiz durum bizim program ile ilgili değerlendirme ve tespitleri gözden geçirme mecburiyetini veriyor.

Sanayici ve ihracatçı üzerinden bu savaşı verme konusunda gücümüz kalmadı. Herkesin bunu anlaması lazım. Türk sanayici ve ihracatçısı 3 yıldır bu mücadeleyi fazlası ile verdi. Rekabetten, maliyetten yatırımdan taviz verdik ama artık bu mücadelede bizden beklenecek ne kan ne de can var."

Savaş öncesi politikalar ile savaş sonrası politkalar değişmeli

Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de orta vadede Türkiye’yi ilk 10 ihracatçı ülke arasına koymak için çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda 2025 yılında ihracatta artış yaşandığını ama ihracatını artıran sektör sayısının ise 3 sektör ile sınırlı kaldığını belirten Gültepe, “Dünyanın değiştiği savaşların arttığı ortamda ihracatın artmadı önemli. Ama bu artışların eksisi de artışı da var. İhracattaki artış 3 sektörden kaynaklandı. Biz istiyoruz ki bu artışlar 26 sektörde ve hizmet ihracatında da gerçekleşsin. Tüm sektörlere yayılsın ki her yıl ihracatta en az yüzde 10 büyüyebilelim” dedi.

3-4 yıldır kuzeyde bir savaş olduğunu, Filistin’de ise bir katliam yaşandığını dile getiren Gültepe, “Şimdi İran savaşı var güneyimizde. Dolayısıyla biz bulunduğumuz coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Sektörlerimizin de güçlü olması lazım. emek yoğun sektörlerin ise çok daha güçlü olması lazım. Bu kapsamda verilen destekler önemli. ama daha fazla desteğe ihtiyaç var. Çünkü rekabetçilikte büyük sorun var. Cari fazla veren bir sektör cari açık verir duruma geldi” dedi.

Sanayicinin üzerindeki enflasyon yükünün artık yavaş yavaş kaldırılması gerektiğini belirten Gültepe, şöyle devam etti:

“İran savaşı öncesinde uygulanan ekonomi politikaları ile savaş sonrası politikaların artık değişmesi gerektiğini ve desteklerin de daha fazla artması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayi daha fazla ön plana konulmalı. Tüm bu mücadelemiz bu. Sanayinin ayağa kalması için istişare ile var gücümüz ile çalışıyoruz. Savaş olmasına rağmen fuarların, ticari heyetlerin olması büyük önem taşıyor. Umarız ki pandemide yaşadığımız artış yine aynı şekilde bu tarafa doğru yansır. Umuyoruz ki AB’ye olan ihracatımız daha fala yukarı doğru çıkar.”

Büyüme kompozisyonunda makas değişikliği yapılmalı

Açılışta konuşan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de rekabetçilikle ilgili sorunlar nedeniyle ayakkabı sektörünün son üç yılda adet bazında yüzde 50 ihracat kaybı yaşadığını hatırlattı.

Üç yıl önce yaklaşık 350 bine ulaşan istihdamın da yüzde 40’ını kaybettiklerini belirten İçten, şöyle devam etti:

“Rekabetçilikle ilgili sorunlarımız devam ederken şimdi bir de savaş gerçeğiyle karşı karşıyayız. Savaş nedeniyle enerji ve lojistik maliyetlerinde hızlı bir artış yaşanıyor. Diğer taraftan Avrupalı ve ABD’li markalar için Türkiye ‘yakından tedarik merkezi’ ve güvenli üretici kimliğiyle öne çıkıyor.

Pandemi dönemindekine benzer bir şekilde Asya’daki siparişlerin bir kısmı ülkemize kayabilir. Savaştan bağımsız olarak küresel markalar Türkiye’deki üretimlerini artırmak istiyor. Ancak yüksek maliyetler markaların ülkemizde üretim yapma motivasyonunu azaltıyor. Dolayısıyla bizim her türlü hammadde ve yan sanayiye erişimimizin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. 2026’ya girerken ayakkabı imalatında kullanılan mikrofiber suni deri ithalatında ilave gümrük vergisi sıfırlanmıştı.

Karar için Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a ve ekibine şükranlarımızı sunuyorum. Gümrük vergisinin sıfırlanmasını beklediğimiz PU suni deri ve airfile kumaş gibi birkaç kalem malzeme var. Bu malzemelerle ilgili de en kısa zamanda bir çalışma yapılacağını ümit ediyoruz. Hammadde ve yan sanayi ürünlerinin ithalatında vergilerin kaldırılması halinde üretim maliyetlerimizin en az yüzde 25 ucuzlayacağını söyleyebilirim.

Biz maliyetleri düşürmenin yollarını ararken son günlerde taban ve suni deri başta olmak üzere yan sanayide fiyatların artmaya başladığını görüyoruz. Savaşı bahane eden bu kriz fırsatçılarına karşı devletimizin gerekli önlemleri bir an önce almasını bekliyoruz.”

Berke İçten, savaş nedeniyle artan petrol fiyatları ve navlun maliyetleri nedeniyle 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefinden uzaklaşılma riskinin arttığına dikkat çekti. İçten, “Reel kur endeksinin en azından mevcut seviyesini koruyabilmesi için kurun enflasyona paralel artması büyük önem arz ediyor. Büyüme kompozisyonunda da iç talepten dış talebe doğru bir ‘makas değişikliği’ gerekiyor” diye konuştu.

Mahmut Gürcan: Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da konuşmasında Türkiye ekonomisinin son 22 çeyrektir güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü söyledi.

Bu güçlü performansta ihracatın katkısına dikkat çeken Gürcan, şöyle devam etti:

“İhracatımız 2025’te yüzde 4,4 artarak 273,3 milyar dolara ulaştı Bulunduğumuz şartlarda ihracatımızın artması son derece önemli. Deri ve ayakkabı sektörü de, köklü üretim geleneği, güçlü sanayi altyapısı, tasarım kapasitesi ile Türkiye’nin önemli ihracatçı sektörleri arasında yer alıyor. 200 ülke ve bölgeye ürün satan sektörümüz, 2025 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Deri ve ayakkabı ihracatımızda bir daralma olduğunu hep beraber tespit ettik. Gerek artan küresel risk algısı ve uluslararası konjonktürde yaşanan belirsizlikler, gerekse önde gelen ihracat pazarlarında ortaya çıkan talep daralmaları deri ve ayakkabı sektörümüz açısından zor yılları beraberinde getirdi. Bu zorlukları aşmak için önlemlerimizi alıyoruz.”