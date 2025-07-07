İSO İkinci 500 listesinde Konya’dan 14 firma yer aldı
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2024 yılı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde Konya’dan 14 firma yer aldı. Gıda, tarım, ambalaj, süt ve makine gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu firmalar, Konya sanayisinin üretim gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konyalı firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.
MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 8 firma ile yer alan Konya, İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında 14 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye’nin sanayi devleri arasında Konya, toplam 22 firma ile temsil edildi.
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında özel sektör yatırımlarıyla büyüyen Konya’nın, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı kalkınmaya devam ettiğini ifade ederek, tüm zorlu şartlara rağmen üretimden vazgeçmeyen sanayicilerin bu başarısının rakamlarla da tescillendiğini vurguladı.
Başkan Büyükeğen, Konyalı firmaları ve çalışanlarını tebrik ederek, “Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen durmadan üretiyor, istihdam sağlıyor, ihracat yapıyor. Sanayicilerimizin üretim ve ihracatta elde ettiği başarı, Türkiye’nin sanayi devlerinin yer aldığı araştırmaya da yansımış durumda. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listelere baktığımızda; İlk 500’de 8, İkinci 500’de ise 14 olmak üzere toplam 22 firmamızla devler liginde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, ilk 1000 ihracatçı listesinde de 12 Konyalı firmamız var. Bu rakamlar, Konya’nın sanayi odaklı kalkınma rotasında emin adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. Ülkemizin sanayi devleri arasında yer alarak bizlere bu gururu yaşatan sanayicilerimizi, çalışanlarımızı ve bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Gelecek yıllarda bu listelerde daha fazla firmamızın yer alacağına inanıyorum” dedi.
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmalar ise şöyle:
33. Ova Un
66. Safa Tarım
97. Konya Çimento
219. Hekimoğlu Un
257. Al-San Gıda
291. Akova Süt
311. Çöğenler Yem
321. Konya Kağıt
350. B. Hekimoğulları Gıda
396. İzi Süt
420. Sezersan
423. Besa Yemcilik
488. (Firma adı belirtilmedi)
497. Memak Makina