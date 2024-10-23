İspanya’da hızlı büyüyen Temsa son 2 yılda satışlarını 5 kat artırdı

Avrupa otobüs pazarının buluşma noktalarından FIAA 2024, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlendi. Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren Temsa da, Avrupa’nın farklı ülkelerinden otobüs üreticileri, bayileri, tedarikçileri bir araya getiren organizasyonda Adana’da üretip dünya ülkelerine ihraç ettiği 4 aracıyla yer aldı. HD, MD9 ve Prestij SX model araçlarının yanında Avrupa’nın ilk şehirler arası elektrikli otobüsü unvanına sahip LDSB E’yi de standında sergileyen Temsa, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Satış sonrası hizmetlerimizi de sürekli olarak geliştiriyoruz

Etkinliğin basın gününde konuşan Temsa Batı Avrupa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, Temsa’nın bugüne kadar dünyanın 70 ülkesine 15 binden fazla araç ihraç ettiğinin altını çizerken, “Temsa olarak, sadece ihracatımızla değil, kurduğumuz bayi ve servis ağımızla da küresel ayak izimizi güçlendiriyoruz. Bugün 3 kıtadaki 22 ülkeye yaydığımız bayi ve servis ağımız, Temsa’nın özellikle Avrupa’daki hızlı büyümesinin en büyük itici güçlerinden biri” ifadelerini kullandı. Etkinliğe ev sahipliği yapan İspanya’nın Temsa’nın öncelikli pazarları arasında yer aldığını sözlerine ekleyen Serkan Uzunay, “Bu doğrultuda Temsa’nın İspanya’daki varlığını da her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz. 2022 yılının tamamında İspanya pazarında satışlarımız 37 araç seviyesindeyken, 2024’ün ilk 9 aylık sonuçlarına göre bu bölgede satışlarımızı 164’e yükselttik. Hedefimiz seneyi 200’e yaklaşan bir satış adediyle tamamlamak. Bu da 2022 satışlarımıza göre 5 katın üzerinde bir artışa işaret ediyor. Bu başarının en büyün unsurlarından biri, iş kültürümüzde müşteriyi her zaman merkeze almamız. Bu performansı sürdürülebilir kılmak, tüm bu rakamların ötesinde Temsa’nın İspanya ve çevre pazarlardaki güçlü ayak izini kalıcı bir hale getirmek için, bayimizle birlikte satış sonrası hizmetlerimizi de sürekli olarak geliştiriyoruz” dedi.

‘Mobilitenin Elektrifikasyonu’ vizyonumuzla odağımız yeşil dönüşüm

İspanya’nın yanı sıra diğer Avrupa pazarlarında da Temsa olarak çok güçlü bir büyüme performansı ortaya koyduklarını sözlerine ekleyen Serkan Uzunay, “Avrupa’da resmi verilerin açıklandığı ilk 6 aylık verilere göre, Avrupa genelindeki büyümemiz yüzde 169’u buldu. Yurt dışı pazarlardaki bu büyüme, Temsa’nın finansal sürdürülebilirliğinin ve bilanço kalitesinin de önemli unsurlarından biri. Temsa olarak, ABD ve Avrupa’daki kararlı büyümemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Konvansiyonel araçlarımızın yanında, mobilitenin elektrifikasyonu vizyonumuzun bir uzantısı olan sıfır emisyonlu araçlarımızla, Avrupa’nın yeşil dönüşümünde söz sahibi üreticilerden biri olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.