İspanya'nın en büyük bankasının kârı beklentileri aştı

Banco Santander, güçlü kredi gelirleri ve ücret gelirlerinin desteğiyle ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıkladı.

İspanya'nın en büyük bankası, ilk çeyrekte net kârının 5,5 milyar euroya ulaştığını duyurdu. Rakam, analistlerin 4,99 milyar euroluk beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Bankanın net faiz geliri yıllık bazda %3,7 artarken, ücret ve komisyon gelirleri %4,9 yükseldi. Çeyrek sonuçlarında ayrıca bankanın Polonya operasyonlarının satışından elde edilen 1,9 milyar euroluk sermaye kazancı da etkili oldu.