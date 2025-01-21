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İspanyol Air Europa 12 Mayıs’ta Madrid-İstanbul seferlerine başlıyor

İspanyol havayolu şirketi Air Europe, İstanbul Havalimanı’na seferlere başlıyor. 12 Mayıs’tan itibaren uçuşlar Madrid Barajas’tan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilecek. İlk etapta seferler haftanın 4 günü yapılacak. Air Europe, uçuşlarında filosundaki geniş gövdeli yolcu uçağı Boeing 787’leri kullanacak.

Haber Merkezi
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İspanyol Air Europa 12 Mayıs’ta Madrid-İstanbul seferlerine başlıyor
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İspanyol havayolu şirketi Air Europe, İstanbul Havalimanı’na seferlere başlıyor. 12 Mayıs’tan itibaren uçuşlar Madrid Barajas’tan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilecek.

Air Europe, uçuşlarında Boeing 787’leri kullanacak

İlk etapta seferler haftanın 4 günü yapılacak. Air Europe, uçuşlarında filosundaki geniş gövdeli yolcu uçağı Boeing 787’leri kullanacak.

Filosunu bu yıl büyüten İspanyol şirket, 3 adet yeni Boeing 787 ile ilk 737 Max yolcu uçağını teslim alacak.

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