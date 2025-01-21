İspanyol Air Europa 12 Mayıs’ta Madrid-İstanbul seferlerine başlıyor
İspanyol havayolu şirketi Air Europe, İstanbul Havalimanı’na seferlere başlıyor. 12 Mayıs’tan itibaren uçuşlar Madrid Barajas’tan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilecek. İlk etapta seferler haftanın 4 günü yapılacak. Air Europe, uçuşlarında filosundaki geniş gövdeli yolcu uçağı Boeing 787’leri kullanacak.
İspanyol havayolu şirketi Air Europe, İstanbul Havalimanı’na seferlere başlıyor. 12 Mayıs’tan itibaren uçuşlar Madrid Barajas’tan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilecek.
Air Europe, uçuşlarında Boeing 787’leri kullanacak
İlk etapta seferler haftanın 4 günü yapılacak. Air Europe, uçuşlarında filosundaki geniş gövdeli yolcu uçağı Boeing 787’leri kullanacak.
Filosunu bu yıl büyüten İspanyol şirket, 3 adet yeni Boeing 787 ile ilk 737 Max yolcu uçağını teslim alacak.