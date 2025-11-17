İspanyol havayolu Air Europa’ya Türk Hava Yolları dopingi

İspanyol El Pais haberine göre, Kovid-19 döneminde 2020–2021 arasında toplam 700 milyon euroyu aşan zararlarla çöküşün eşiğine gelen Air Europa, kamu fonu sayesinde ayakta kalmıştı. Söz konusu destek şirketi ve 4.000 çalışanını korumayı amaçlarken, bugün 475 milyon euroluk kredi faiziyle birlikte erken ödendi.

Eşsiz bir üçlü ortaklık yapısı

Türk Hava Yolları’nın 300 milyon euroluk yeni yatırımıyla Air Europa’nın toplam değeri 1,175 milyar euroya çıktı. Bilgi veren kaynaklara göre bu ortaklık, THY’ye şirkette azınlık hissedar statüsüyle yönetim kurulunda koltuk sağlayacak.

Yeni yapıda Globalia grubu hisselerin yüzde 50’sinden fazlasını elinde tutarak kontrolü sürdürüyor. THY’nin payı yaklaşık yüzde 26’ya, IAG’nin payı ise yüzde 20’ye denk geliyor. Böylece Air Europa hem İspanyol hem Avrupa hem de Türk sermayesini bir araya getiren eşsiz bir üçlü ortaklık yapısına kavuşmuş durumda.

Bu yapı aynı zamanda Air Europa’nın “İspanyol bayrak taşıyıcı” statüsünü de güvence altına alıyor. AB kuralları gereği havayollarının uçuş haklarını koruyabilmeleri için hisselerinin en az yüzde 50’sinin AB ortaklarında kalması gerekiyor; bu da THY’nin kontrol hissesi alamayacağı anlamına geliyor. Türk Hava Yolları CFO’su Murat Şeker de anlaşmanın “tamamen azınlık yatırım” niteliğinde olduğunu, Air Europa’nın bağımsızlığını koruyarak THY’nin geniş global ağından faydalanacağını vurguladı.

IAG pozisyonunu koruyor

IAG, yüzde 20’lik payını sabit tutmak için 55 milyon euroluk hisse alımı yaptığını ve yönetimde yer almayacağını açıkladı.

Bu üçlü yapı, Madrid-Barajas Havalimanı’nın konumunu güçlendirirken, Madrid ve İstanbul arasında yeni bir stratejik hava koridoru yaratıyor. Böylece Avrupa, Asya ve Latin Amerika arasında daha güçlü bir bağlantı zinciri oluşuyor. Türk Hava Yolları, 131 ülkede 353 destinasyona uçan 495 uçaklık filosuyla Avrupa’nın en geniş uluslararası uçuş ağına sahip. Air Europa ise 57 uçakla 12 milyon yolcu taşıyor ve Latin Amerika hatlarında İspanya’nın en güçlü havayolu konumunda.

Analistler, bu iş birliğini “Asya–Avrupa–Latin Amerika arasında eşi benzeri olmayan bir üçlü ağın başlangıcı” olarak değerlendiriyor.