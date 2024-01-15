ISS Türkiye, üst düzey atama ile kadrosunu güçlendirdi

ISS Türkiye’de geçrekleştirilen üst düzey atama ile Grup İnsan ve Kültür Başkanlığı görevine Erdem Atay getirildi.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden 2009 yılında mezun olan Atay, kariyerine 2010 yılında Andeva Sağlık Grubunda Kalite Yönetim Temsilcisi olarak başladı ve aynı kurumda Genel Müdür Asistanı olarak görevini sürdürdü. Ardından 5 yıl boyunca Medstar Hastaneler Grubu’nda önce Kalite Müdürlüğü daha sonra da Otelcilik Hizmetleri Müdürlüğü yaptı.

2 yıl Antalya Kepez Devlet Hastanesinde Hastane Müdürlüğü yaptıktan sonra ISS Ailesi’ne Direktör olarak katılan Atay, 2022 yılında Genel Müdür Yardımcılığına terfi etti. Son olarak YDA, Gama-Türkerler PPP Projelerinden Sorumlu Operasyon Başkanı olan Erdem Atay, 2024 yılının Ocak ayından itibaren ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Başkanlığı görevine getirildi.