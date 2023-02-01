İstanbul Avrupa Yakası, elektriğin yüzde 8,5'ini tüketiyor



BEDAŞ, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketim verilerinden hareketle hazırladığı "Yılın Enleri Raporu"nun 2022 sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelindeki toplam elektrik tüketimi 2022'de Türkiye genelinde 328,7 milyar kilovatsaat seviyesinde gerçekleştirildi.

Avrupa Yakası'nın elektrik tüketimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 28 milyar kilovatsaatı geçerken, Türkiye genelinde tüketilen elektrikteki payı ise yüzde 8,5 oldu.

Avrupa Yakasında gün bazında yılın en düşük elektrik tüketimi 47,6 milyon kilovatsaat ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 2 Mayıs 2022'de yaşanırken, en yüksek elektrik tüketimi ise yaklaşık 96,5 milyon kilovatsaat ile 19 Ocak 2022'de görüldü.

Avrupa Yakasında en fazla elektrik tüketen ilçe sıralamasında Esenyurt bu yıl da birinci olurken, en düşük elektrik tüketimi ise Çatalca'da gözlemlendi. Esenyurt'un, 2022'de bir önceki yıla göre elektrik tüketimi yüzde 4,5 artışla 2 milyar 871 milyon kilovatsaata yükseldi.

Çatalca ise 2022'de 340 milyon kilavatsaat elektrik tüketti. Öte yandan, elektrik tüketiminde oransal artış sıralamasında Beyoğlu yüzde 14,9 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 10,6 ile Bakırköy, yüzde 8,8 ile Fatih ilçesi takip etti.

Avrupa Yakası'nda 5,3 milyon aboneye hizmet veren ve 2022'de 2 milyar 346 milyon liralık yatırım yapan BEDAŞ, 2023 için de yaklaşık olarak 2,9 milyar liralık yatırım planlıyor.

Firma ayrıca yeni enerji taleplerini karşılamak ve tedarik sürekliliğinin sağlanması için şebeke yenilenmesi ve alternatif kaynakların çoğaltılması yönündeki yatırımlara öncelik vermeyi hedefliyor.