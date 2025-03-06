İstanbul Cevahir’den Dünya Kadınlar Günü vurgusu

İstanbul Cevahir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik programı belirledi. İstanbul Cevahir ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliklerde seminerler, sohbetler ve konserler düzenlenecek. Kadınların başarılarını ve emeğini ön plana çıkaran bu etkinlikler, İstanbul Cevahir’de unutulmaz anlara sahne olacak.

İstanbul Cevahir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kadınların gücünü, başarısını ve emeğini kutlayan bu programda, ilham verici girişimci kadın sohbetleri, konserler ve keyifli sürpriz etkinlikler yer alacak.

7-8 Mart tarihleri arasında İstanbul Cevahir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Trio Kadın Grubu Dinletisi, Dünya Barista Şampiyon Gülfem Koşpınar İle Söyleşi, Ayşegül Kaplan İle İnfluencer Deneyimi, Tasarımcı ve CEO İrem Sonalp İle Kadın Girişimciler Üzerine Sohbet, Dr. Öykü Türkeli ile Dijital Çağda Kadın Girişimciler İçin Sosyal Medya Pazarlaması, Merve Güngör ile Kadın Girişimciler İçin Bireysel Markalaşmanın Gücü, İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı, Eğitmen ve Yazar Nuran Taşhan ile İş Yaşamında Başarılı Bir Performansa Ulaşmak İçin Kendimizi Tanımak ve ANIKA Derneği ile Kadın Girişimciler İçin Animasyon” etkinlikleri düzenlenecek.

Ziyaretçilere hem eğlence hem de farkındalık dolu anlar yaşatacak olan İstanbul Cevahir, bu özel günü anlamlı kılmak için herkesi bir araya getirecek.

Etkinlik Programı:

7 Mart Cuma (18.30-21.00)

18.30 Trio Kadın Grubu Dinletisi

18.45 Dünya Barista Şampiyonumuz ile Söyleşi ve İkram

19.00 Sosyal Medyada ve Sahnede Kız Kardeşlik Üzerine

19.30 Kadın Girişimi King Naked Tekstil Markasının Hikayesi

20.00 Dijital Pazarlama Eğitimi ve İş Alanları

20.30 Bireysel Markalaşma Nedir ve Nasıl Yapılır?

21.00 Trio Kadın Grubu Dinletisi

8 Mart Cumartesi (16.00-19.00)

16.00 Trio Kadın Grubu Dinletisi

16.30 Sosyal Medyada ve Sahnede Kız Kardeşlik Üzerine

17.00 İş Yaşamında Başarılı Bir Performansa Ulaşmak için Kendimizi Tanımak

17.30 Dijital Pazarlama Eğitimi ve İş Alanları

18.00 Animasyon Eğitimi ve İş Alanları

18.30 Bireysel Markalaşma Nedir ve Nasıl Yapılır?

19.00 Trio Kadın Grubu Dinletisi

19.30 Dünya Barista Şampiyonumuz ile Söyleşi ve İkram