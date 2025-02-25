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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu

İstanbul Havalimanı, 2024'te 1,97 milyon ton kargo elleçleyerek Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) 2024 Yıllık Trafik Raporu'na göre, Avrupa'nın en yoğun hava kargo havalimanıyız ve 1,97 milyon ton kargo elleçledik. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 39,6'lık artışa denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

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