İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin 102. yılını açılışının 7. yıl dönümünü kutluyor

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, her yıl 29 Ekim’de düzenlediği özel etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yerli ve yabancı binlerce misafiriyle paylaşmaya devam ediyor.

Bir ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek, Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve “Türkiye markası”nın küresel çapta güçlenmesine katkı sağlamaya devam eden İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı’nda, tarihimizden alınan ilhamla, birlik ve beraberlik duygusunu yolcularına aktarmayı hedefliyor.

Hava Trafik Kontrol Kulesine Türk bayrağı renklerine bürünecek

29 Ekim’de Dış Hatlar, İç Hatlar ve kara tarafı bölgelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek kortej yürüyüşü ve bando gösterileriyle başlayacak kutlamalar, yolculara Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak. Farklı yörelerden geleneksel dans gösterileriyle devam edecek etkinlikler, canlı heykel performanslarıyla renklenecek.

Ayrıca, Havalimanı’nın simgesi olan Hava Trafik Kontrol Kulesi, bu yıl da 29 Ekim’de özel ışıklandırmalarla Türk Bayrağı’nın kırmızı rengine bürünecek.

29 Ekim 2018’de ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi’ olarak operasyonlarına başlayan ve 7. senesini kutlayan İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde de tarihten güç alarak geleceğe ilham vermeyi sürdürüyor.