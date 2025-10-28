  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin 102. yılını açılışının 7. yıl dönümünü kutluyor
Takip Et

İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin 102. yılını açılışının 7. yıl dönümünü kutluyor

İGA İstanbul Havalimanı, her yıl 29 Ekim’de düzenlediği özel etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yerli ve yabancı binlerce misafiriyle paylaşmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin 102. yılını açılışının 7. yıl dönümünü kutluyor
Takip Et

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, her yıl 29 Ekim’de düzenlediği özel etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yerli ve yabancı binlerce misafiriyle paylaşmaya devam ediyor.

Bir ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek, Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve “Türkiye markası”nın küresel çapta güçlenmesine katkı sağlamaya devam eden İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı’nda, tarihimizden alınan ilhamla, birlik ve beraberlik duygusunu yolcularına aktarmayı hedefliyor.

İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin 102. yılını açılışının 7. yıl dönümünü kutluyor - Resim : 1

Hava Trafik Kontrol Kulesine Türk bayrağı renklerine bürünecek

29 Ekim’de Dış Hatlar, İç Hatlar ve kara tarafı bölgelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek kortej yürüyüşü ve bando gösterileriyle başlayacak kutlamalar, yolculara Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak. Farklı yörelerden geleneksel dans gösterileriyle devam edecek etkinlikler, canlı heykel performanslarıyla renklenecek.

Ayrıca, Havalimanı’nın simgesi olan Hava Trafik Kontrol Kulesi, bu yıl da 29 Ekim’de özel ışıklandırmalarla Türk Bayrağı’nın kırmızı rengine bürünecek.

29 Ekim 2018’de ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi’ olarak operasyonlarına başlayan ve 7. senesini kutlayan İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde de tarihten güç alarak geleceğe ilham vermeyi sürdürüyor.

Posta sektörünün geliri yılın ilk yarısında 77 milyar lirayı geçtiPosta sektörünün geliri yılın ilk yarısında 77 milyar lirayı geçtiSektör Haberleri
Musk, çevrim içi ansiklopedi projesi Grokipedia'yı tanıttıMusk, çevrim içi ansiklopedi projesi Grokipedia'yı tanıttıTeknoloji
A101 markete Moped geliyor! A101 30 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101 markete Moped geliyor! A101 30 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel

 

 

Şirket Haberleri
CNR Group Enerji ısı pompalarıyla enerji dönüşümünde fark yaratıyor
CNR Group Enerji ısı pompalarıyla enerji dönüşümünde fark yaratıyor
Nokta Yemek, Konya’da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan tek firma oldu
Nokta Yemek, Konya’da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan tek firma oldu
MCT Technic’ten Cumhuriyet’in 102. yılına özel film: “Ben Bir Çınarım”
MCT Technic’ten Cumhuriyet’in 102. yılına özel film: “Ben Bir Çınarım”
Traktör pazarı küçülürken TürkTraktör büyümeye devam etti
Traktör pazarı küçülürken TürkTraktör büyümeye devam etti
Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekilme kararı aldı
Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekilme kararı aldı
Goodyear, Sultantur Uluslararası Nakliye ile Checkpoint anlaşmasını imzaladı
Goodyear, Sultantur Uluslararası Nakliye ile Checkpoint anlaşmasını imzaladı