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İstanbul Havalimanı jet yakıt ihalesini Tüpraş kazandı

Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışı ihalesini kazandı.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı jet yakıt ihalesini Tüpraş kazandı
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Tüpraş'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Havalimanı Yakıt Tedarikine ilişkin düzenlenen ihale neticesinde, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı şirkete bildirildi.

Tüpraş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışlara başlanacağını belirtti.

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