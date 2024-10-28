İstanbul Havalimanı jet yakıt ihalesini Tüpraş kazandı

Tüpraş'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Havalimanı Yakıt Tedarikine ilişkin düzenlenen ihale neticesinde, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı şirkete bildirildi.

Tüpraş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışlara başlanacağını belirtti.