İstanbul Havalimanı ‘Tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırıyor: Çin’in Xi’an seferleri başladı

İstanbul Havalimanı, Çin pazarına gösterdiği yakın ilgi ve geliştirdiği hizmetlerle "Çin Dostu Havalimanı" sertifikasına almıştı. İGA Çin pazarındaki büyüme kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

Yeni hattın önemi

İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi olma vizyonunu pekiştiren yeni hattın, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik, turistik ve kültürel ilişkilerin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Binlerce yıllık kültür mirasına ev sahipliği yapan ve tarihi İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olan Xi’an şehri ile İstanbul arasındaki bu yeni hava köprüsü, aynı zamanda Avrupa ve Çin arasındaki transit yolcu akışına güçlü bir alternatif sunacak. China Eastern Airlines’ın başlattığı sefer, İGA İstanbul Havalimanı’nın bağlantı sayısını artırırken, Çin’den gelen misafirler için de daha konforlu, hızlı ve kesintisiz bir seyahat deneyimi sağlayacak. Yeni bağlantının, Türkiye’nin turizm vizyonuna ve İstanbul’un küresel havacılıktaki lider konumuna önemli katkı yapması bekleniyor. İGA İstanbul Havalimanı "Çin Dostu Havalimanı" projesi kapsamında şu anda 6 farklı havalimanından 4 farklı Çinli havayoluna ev sahipliği yapıyor.

China Eastern Airlines’ın haftada 3 kere geniş gövdeli Airbus A330 uçaklarıyla düzenleyeceği yeni seferler sayesinde iki ülke arasındaki bağlar daha da güçlenecek.

"Xi’an–İstanbul hattının her iki ülkeye hayırlı ve uzun ömürlü olmasını diliyorum"

China Eastern Airlines’ın Xi’an İstanbul seferlerinin ilki için yapılan törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, bu gelişmenin hem havacılık hem de iki ülkenin turizm ve ticaret hedefleri için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ocak, şunları söyledi:

“Xi’an gibi tarihi ve kültürel mirası son derece zengin bir kenti İstanbul’umuza bağlamak, yalnızca havacılık sektörü açısından değil, aynı zamanda halklarımız arasındaki yakınlaşma için de çok kıymetli. Yeni bağlantımızın, İstanbul üzerinden Avrupa ve dünyanın diğer önemli merkezlerine seyahat eden Çinli yolcular için güçlü bir alternatif oluşturacağına, Çin pazarındaki büyüme potansiyelimizin giderek artacağına yürekten inanıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, Çin pazarında büyümeyi sürdürmeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde paylaşacağımız yeni projeler ve güzel haberlerle, bu başarı hikâyesini hep birlikte daha da büyüteceğiz. Xi’an–İstanbul hattının her iki ülkeye hayırlı ve uzun ömürlü olmasını diliyorum.”