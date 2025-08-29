  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İstanbul Havalimanı “Zafer Yolu”na sahip çıkıyor
Takip Et

İstanbul Havalimanı “Zafer Yolu”na sahip çıkıyor

İGA İstanbul Havalimanı, toplumsal faydaya odaklanan projeleriyle geçmişin değerlerini geleceğe taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Zafer Yolu” projesiyle, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un rotasında yer alan köy okullarına destek sağlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı “Zafer Yolu”na sahip çıkıyor
Takip Et

İGA İstanbul Havalimanı, tarihe duyduğu saygı ve geleceğe olan inancını “Zafer Yolu” projesiyle 2021 yılında başlatılan ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede ile Türk milletinin birliğinin ve direncinin en önemli sembollerinden Büyük Taarruz’un izlediği güzergâhtaki iller yer alıyor. Her yıl bir köy okulunun dahil edildiği projede bu kez Uşak yer aldı.

Projenin beşinci durağı olan Uşak’taki Bozkuş İlkokulu ve Bozkuş Ortaokulu’nu eğitim altyapısı açısından güçlendiren İGA, Okullarda bilgisayar sınıfı ve kütüphane yenilenirken, İGA Sosyal Dayanışma Kulübü de öğrencilere kırtasiye, kitap ve oyuncak desteğinde bulundu.

İstanbul Havalimanı “Zafer Yolu”na sahip çıkıyor - Resim : 1İlk kez 2021 yılında Afyon’un Garipçe Köyü’nde başlatılan “Zafer Yolu” projesi, sonraki yıllarda Afyon Sinanpaşa’daki Kınık Köy Okulu ve Karacaören İlkokulu ile sürdü. 2024’te ise Kütahya’daki Fuat Paşa Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri sınıfı kuruldu ve 3 bin kitaplık bir kütüphane oluşturuldu. “Zafer Yolu” projesinin önümüzdeki yıl Eskişehir’de devam etmesi planlanıyor.

İGA “30 Ağustos Zafer Bayramı”nı her yıl Havalimanı’ndq coşkuyla kutluyor

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla havalimanı kırmızı beyaz renklere bürünecek. Terminal genelinde Türk bayraklarıyla süslemeler yapıldı. 30 Ağustos günü bando ve kortej ekibi de yer alacak. Yolculara Türk bayrağı dağıtılacak.

İstanbul Havalimanı “Zafer Yolu”na sahip çıkıyor - Resim : 2

Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiAydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiEkonomi
Borsa İstanbul güne pozitif başlangıç yaptıBorsa İstanbul güne pozitif başlangıç yaptıEkonomi
Küresel piyasalar kritik veri akışına odaklandıKüresel piyasalar kritik veri akışına odaklandıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Microsoft, İsrail ile iş birliğini protesto eden iki çalışanını daha işten çıkardı
Microsoft, İsrail ile iş birliğini protesto eden iki çalışanını daha işten çıkardı
Lüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturması
Lüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturması
İşçilikten sanayiciliğe uzanan yolculuk
İşçilikten sanayiciliğe uzanan yolculuk
Eren Çelik, 300 milyon liralık teknolojik yatırıma start verdi
Eren Çelik, 300 milyon liralık teknolojik yatırıma start verdi
TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardı
TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardı
Seanop, marine Hamsi ve Lakerda ile pazara hazırlanıyor
Seanop, marine Hamsi ve Lakerda ile pazara hazırlanıyor