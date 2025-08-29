İstanbul Havalimanı “Zafer Yolu”na sahip çıkıyor

İGA İstanbul Havalimanı, tarihe duyduğu saygı ve geleceğe olan inancını “Zafer Yolu” projesiyle 2021 yılında başlatılan ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede ile Türk milletinin birliğinin ve direncinin en önemli sembollerinden Büyük Taarruz’un izlediği güzergâhtaki iller yer alıyor. Her yıl bir köy okulunun dahil edildiği projede bu kez Uşak yer aldı.

Projenin beşinci durağı olan Uşak’taki Bozkuş İlkokulu ve Bozkuş Ortaokulu’nu eğitim altyapısı açısından güçlendiren İGA, Okullarda bilgisayar sınıfı ve kütüphane yenilenirken, İGA Sosyal Dayanışma Kulübü de öğrencilere kırtasiye, kitap ve oyuncak desteğinde bulundu.

İlk kez 2021 yılında Afyon’un Garipçe Köyü’nde başlatılan “Zafer Yolu” projesi, sonraki yıllarda Afyon Sinanpaşa’daki Kınık Köy Okulu ve Karacaören İlkokulu ile sürdü. 2024’te ise Kütahya’daki Fuat Paşa Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri sınıfı kuruldu ve 3 bin kitaplık bir kütüphane oluşturuldu. “Zafer Yolu” projesinin önümüzdeki yıl Eskişehir’de devam etmesi planlanıyor.

İGA “30 Ağustos Zafer Bayramı”nı her yıl Havalimanı’ndq coşkuyla kutluyor

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla havalimanı kırmızı beyaz renklere bürünecek. Terminal genelinde Türk bayraklarıyla süslemeler yapıldı. 30 Ağustos günü bando ve kortej ekibi de yer alacak. Yolculara Türk bayrağı dağıtılacak.