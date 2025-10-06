  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İstanbul Havalimanı’nda iki atama
Takip Et

İstanbul Havalimanı’nda iki atama

İGA İstanbul Havalimanı’nda iki üst düzey atama yapıldı. İsmail Özhan Özmen İGA İnşaat Genel Müdürlüğüne, Murat Kerrar ise İGA İşletme Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı’nda iki atama
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın önde gelen küresel aktarma merkezlerinden biri olarak havacılık sektöründe stratejik konumunu olan İstanbul Havalimanı, yönetim kadrosuna iki üst düzey iki atama gerçekleştirdi.

Eylül 2019’dan bu yana İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Fırat Emsen’den boşalan İGA İnşaat Genel Müdürü pozisyonuna İsmail Özhan Özmen, İGA İşletme Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak ise Murat Kerrar atandı.

İsmail Özhan Özmen kimdir ?

17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla İGA İnşaat Genel Müdürlüğü görevine başlayan İsmail Özhan Özmen, kariyer hayatına 2007 yılında inşaat sektörü ile adım attı. Kalyon İnşaat, Zirve Holding ve Kalyon Kentsel firmalarında İnşaat, Satın alma, Tasarım, Mühendislik ve Proje Yönetimi alanlarında liderlik yapan Özmen, İGA-Faz-1a ve Faz-1b yatırımlarında İcra Kurulu üyesi olarak görev aldıktan sonra, son olarak Kalyon Kentsel ve Kalyon İnşaat firmalarında İcra Kurulu Üyesi rolünü üstlendi.Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Özmen, Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde eğitimine devam ediyor.

Murat Kerrar kimdir ?

17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla İGA İşletme Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Murat Kerrar ise iş hayatına 2006 yılında proje taahhüt sektörüyle başladı. Kariyerinde, Alarko-Cengiz Ortaklığı ve Kalyon-Kolin-Cengiz Ortaklığı firmalarında Proje Yönetimi liderliği görevlerini üstlenen Kerrar, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu.
Özmen, doğrudan İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu’na; Kerrar ise İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’e raporlama yapacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEkonomi
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriİşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriŞirket Haberleri
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa ettiFransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa ettiDünya
Türk Telekom'un 5G destekli VR teknolojisi AKM'de deneyimlendiTürk Telekom'un 5G destekli VR teknolojisi AKM'de deneyimlendiŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Sabancı Holding’den stratejik hamle: Kârlılığı düşük iştiraklerden çıkış gündemde
Sabancı Holding’den stratejik hamle: Kârlılığı düşük iştiraklerden çıkış gündemde
Boyner Grup’tan %100 yeşil elektriğe geçiş hedefi
Boyner Grup’tan %100 yeşil elektriğe geçiş hedefi
YEO Teknoloji, 100 milyon dolarlık GES için Astronergy ile anlaştı
YEO Teknoloji, 100 milyon dolarlık GES için Astronergy ile anlaştı
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleri
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleri
Tosyalı’dan bir ilk daha: Demir cürufundan asfalt!
Tosyalı’dan bir ilk daha: Demir cürufundan asfalt!
Türk Telekom'un 5G destekli VR teknolojisi AKM'de deneyimlendi
Türk Telekom'un 5G destekli VR teknolojisi AKM'de deneyimlendi