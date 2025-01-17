İstanbul Havalimanı'nda sömestr tatili yoğunluğu

Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tatili yurt içi ve yurt dışında değerlendirmek isteyen aileler öğlen saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Aynı saatlerde umreye giden

yolcularda terminale gelince havalimanı girişlerindeki x-ray cihazı kontrol noktalarında, iç ve dış hat terminallerinde check-in kontuarları ile pasaport geçiş noktaların yoğunluk oluştu.

Tatilcilerin yurtdışında Zürih ve Cenevre’ye yurtiçinde ise Erzurum kayak için gittiği gözlendi

İGA personel takviyesi yaptı

Oluşacak yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, güvenlik personeli takviyesi yaptı. hava yolu şirketleri yer hizmetleri ve diğer birimler çeşitli önlemler aldı.

Erzurum’a ailesi ile birlikte giden Serap Ünlü,” Okulun ayarladığı bir haftalık kayak kampına Erzurum’a gidiyoruz.”dedi.

Zürih’e giden Ali Yılmaz ise, “ Sömestr tatilini Zürih’te geçireceğiz. Önceden kayak planını yapmıştık. 10 gün kalacağız.”şeklinde konuştu.