İstanbul Havalimanı'nda sömestr tatili yoğunluğu
Umreye ve tatile çıkan yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden yolcu yoğunluk yaşandı. İki hafta sürecek yarıyıl tatili ile umreye giden yolcular aynı saatlerde İstanbul Havalimanı'na gelince öğlen saatlerinde yolcu yoğunluk yaşandı
Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tatili yurt içi ve yurt dışında değerlendirmek isteyen aileler öğlen saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Aynı saatlerde umreye giden
yolcularda terminale gelince havalimanı girişlerindeki x-ray cihazı kontrol noktalarında, iç ve dış hat terminallerinde check-in kontuarları ile pasaport geçiş noktaların yoğunluk oluştu.
Tatilcilerin yurtdışında Zürih ve Cenevre’ye yurtiçinde ise Erzurum kayak için gittiği gözlendi
İGA personel takviyesi yaptı
Oluşacak yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, güvenlik personeli takviyesi yaptı. hava yolu şirketleri yer hizmetleri ve diğer birimler çeşitli önlemler aldı.
Erzurum’a ailesi ile birlikte giden Serap Ünlü,” Okulun ayarladığı bir haftalık kayak kampına Erzurum’a gidiyoruz.”dedi.
Zürih’e giden Ali Yılmaz ise, “ Sömestr tatilini Zürih’te geçireceğiz. Önceden kayak planını yapmıştık. 10 gün kalacağız.”şeklinde konuştu.