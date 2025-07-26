İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanının yolcu sayısında tarihi rekorun kırıldığı paylaşımı yapıldı.

30 Haziran'da rekor, 268 bin 275 yolcu ile kırılmıştı

Önceki rekor 30 Haziran tarihinde 268 bin 275 yolcu olarak gerçekleşmişti.

"Dünyanın global aktarma merkezi olmaktan onur duyuyoruz"

İGA'nın sosyal medya hesabında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Günlük yolcu sayısında tarihi bir rekor! Dün, iGA İstanbul Havalimanı'nda 271.836 yolcuya ev sahipliği yaparak tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştık. Ülkemizi global havacılık sektöründe ileriye taşımak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Dünyanın global aktarma merkezi olmaktan onur duyuyoruz."