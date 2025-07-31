  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İstanbul Havalimanı’nda ulaşım fuarı UFEST kapılarını açtı
Takip Et

İstanbul Havalimanı’nda ulaşım fuarı UFEST kapılarını açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST İstanbul Havalimanı’nda açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı’nda ulaşım fuarı UFEST kapılarını açtı
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST İstanbul Havalimanı’nda açıldı.

İstanbul Havalimanı’nda ulaşım fuarı UFEST kapılarını açtı - Resim : 1

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali giden yolcu katı 6 no’lu kapı önünde kurulan festival alanına yolcular ve çalışanlar ziyarette bulunuyor.

İstanbul Havalimanı’nda ulaşım fuarı UFEST kapılarını açtı - Resim : 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde yapılan festivalde kara yolundan demir yoluna, deniz yolundan hava yoluna, haberleşmeden bilgi teknolojilerine Türkiye’ye çağ atlatan, gençlerin vizyonuna ilham olan eserleri tanıtmak; ulaşım ve haberleşmenin tüm birimlerini bir araya getirerek, bütünleşik ve deneyimsel iletişim sahası yapılan festival yolcular tarafında ilgi ile karşılanıyor.

İstanbul Havalimanı’nda ulaşım fuarı UFEST kapılarını açtı - Resim : 3

Türkiye’nin her yerinde gençlerle buluşmayı geleneksel hale getiren U-fest, gençleri gelecek vizyonunun paydaşları haline getirmeyi amaçlıyor.

Festivalde yolcular ve çalışanlar ulaşım ile ilgili sorunlarını merak ettiği soruları sorarak bilgi ve deneyim sahibi oluyor.

1994'te dondurulmuş embriyodan bebek dünyaya geldi: Genetik olarak 31 yaşında1994'te dondurulmuş embriyodan bebek dünyaya geldi: Genetik olarak 31 yaşındaDünya
Şirket Haberleri
ESG Sürdürülebilirlik Danışmanlığı YKB Türker Naslı: Karbon hesaplamaları şeffaf ve güvenilir olmalı
ESG Sürdürülebilirlik Danışmanlığı YKB Türker Naslı: Karbon hesaplamaları şeffaf ve güvenilir olmalı
Shell'in karı ikinci çeyrekte üçte bir azaldı
Shell'in karı ikinci çeyrekte üçte bir azaldı
Mecprom akıllı takip sistemli vinç üretimiyle fark yaratıyor
Mecprom akıllı takip sistemli vinç üretimiyle fark yaratıyor
Hidrokar Press ihracatta hedef yükseltiyor
Hidrokar Press ihracatta hedef yükseltiyor
MVD, 75 yıllık tecrübesiyle ihracatta vites yükseltiyor
MVD, 75 yıllık tecrübesiyle ihracatta vites yükseltiyor
Vaden Otomotiv'den ihracatta dev sıçrama: 83 basamak birden yükseldi
Vaden Otomotiv'den ihracatta dev sıçrama: 83 basamak birden yükseldi