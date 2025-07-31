İstanbul Havalimanı’nda ulaşım fuarı UFEST kapılarını açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST İstanbul Havalimanı’nda açıldı.

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali giden yolcu katı 6 no’lu kapı önünde kurulan festival alanına yolcular ve çalışanlar ziyarette bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde yapılan festivalde kara yolundan demir yoluna, deniz yolundan hava yoluna, haberleşmeden bilgi teknolojilerine Türkiye’ye çağ atlatan, gençlerin vizyonuna ilham olan eserleri tanıtmak; ulaşım ve haberleşmenin tüm birimlerini bir araya getirerek, bütünleşik ve deneyimsel iletişim sahası yapılan festival yolcular tarafında ilgi ile karşılanıyor.

Türkiye’nin her yerinde gençlerle buluşmayı geleneksel hale getiren U-fest, gençleri gelecek vizyonunun paydaşları haline getirmeyi amaçlıyor.

Festivalde yolcular ve çalışanlar ulaşım ile ilgili sorunlarını merak ettiği soruları sorarak bilgi ve deneyim sahibi oluyor.