İstanbul Havalimanı’ndan Sultanahmet’e Havaist seferleri başladı

İstanbul’un en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Sultanahmet’ten , İstanbul Havalimanı’na Havaist seferleri 45 dakika aralıkla yapılıyor. Bilet fiyatı 275 lira. Hatlarında ödeme şekli be Kredi/Banka Kartı, Nakit ve Online Ödeme geçerli oluyor. Sultanahmet hattı İstanbul Havalimanı ulaşım katında 11 numaralı perondan hareket edecek. Yeni güzergâh kapsamında Havaist araçları sırasıyla şu duraklara uğrayacak. Sultanahmet Parkı Karşısı, Eminönü İskele, Nurtepe Viyadük, İstanbul Havalimanı.

Yolcuların güvenliği için otobüslerde 7/24 kayıt alan güvenlik kameraları bulunuyor

Havaist’te yolcuların seyahati boyunca internete bağlanmasını sağlayan ücretsiz WI-FI özelliğinin yanı sıra, faydalı bilgilerin bulunduğu multimedya ekranlar da yolcuların hizmetine sunuluyor. Uzun seyahatlerin ardından şarjı biten ya da azalan yolcular için, tüm koltuklarda şarj üniteleri bulunmaktadır. Yolcuların güvenliği için otobüslerde 7/24 kayıt alan sesli ve görüntülü güvenlik kameralarının bulunduğu belirtilirken, yolcu sayma cihazları ile de otobüste bulunan yolcu sayısı düzenli olarak takip edilip raporlandığı ifade edildi.