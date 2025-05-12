İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri Air Europa oldu!

Air Europa Hava Yollarını’nın Madrid'ten kalkan Boeing 787-900 Dreamliner tipi uçağı saat 13:50 sıralarında 258 yolcusu ile ile İstanbul Havalimanı indi. İlk sefer için dış hatlar geliş katı B15 kapısında bir tören yapıldı. Törene İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, İGA CEO Selahattin Bilgen, Air Europa CEO'su Jesus Nuno de la Rosa ile ilgililer katıldı.

"Bu uçuşlar iki ülkeyi birbirine güçlü bağlar ile bağlıyor"

Yeni başlayan seferlerin iki ülke turizminin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını vurgulayan Büyükelçi Sancho, "Bu uçuşlar iki ülkeyi birbirine güçlü bağlar ile bağlıyor. Yolculuklar ister tatil, ister eğitim, isterse iş amacıyla olsun insanlar ve ülkeler arasında bir bağ kurulmuş oluyor. Başlayan bu yeni uçuşlar iki ülke arasındaki turizmin gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.

"Turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacak"

Havalimanı olarak büyük kapasiteli uçakları olan bir şirket ile çalışmaktan dolayı mutlu oldukları belirten İGA CEO'su Selahattin Bilgen ise “Yeni başlayan seferler ile iki ülke arasında kurulan bu hava köprüsü sadece iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin de gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. İstanbul'un uluslararası turizmdeki güçlü konumu, Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında sunduğu benzersiz bağlantı potansiyeli sayesinde böyle güçlü partnerle çalışmak iş dünyamız ve ülkemiz için yeni kapılar açacaktır."şeklinde konuştu.