İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri Animawings oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı’na Animawings Hava Yolları’nın Budapeşte’den bugün kalkan A2724 sefer sayılı Airbus 220 tipi uçağı 111 yolcusunu alarak saat 11:30’da indi. Ardından yolcular ve uçuş ekibi, İGA ve yer hizmetleri tarafından çiçeklerle karşılandı. B15 kapısında pasta ve kurdele kesimi töreni yapıldı.

Törene İGA Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, Havacılık Geliştirme Müdürü Gizem Çolak, Animawings Havayolu Yönetim Kurulu Başkanı Marius Pandel ile Ticaret Genel Müdürü Diana Dima, ve ilgililer katıldı.

Seferler dar gövdeli Airbus A220 ve A320 tipi uçaklarla yapılacak

Tüm uçuşlar için açıklanan seferler şöyle: Bükreş’ten (Bucharest/OTP) Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar günleri haftada toplam 5 uçuş, Krayova (Craiova/CRA) ile Temeşvar (Timisoara/TSR) şehirlerinden Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2’şer uçuş; Iaşi (Iasi /IAS) şehrinden Pazartesi, Çarşamba, Cuma olmak üzere haftada 3 uçuş ve Koloşvar’dan (Cluj/CLJ) Perşembe, Pazar olmak üzere haftada 2 gün sefer düzenlenecek.

115 Havayolu şirketi uçuş yapıyor

Avrupa ile Asya kıtalarının kesişim noktasında yer alması, zengin tarihi mirası ve kültürel çeşitliliği ile dünya çapında önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdüren İGA İstanbul Havalimanı 115’i aşkın havayoluna ev sahipliği yapıyor. Dünyada en yüksek sayıda havayoluna hizmet veren ilk üç havalimanı arasındaki İGA’nın uluslararası uçuş ağına 2025 yılında katılan havayolu şirketleri şunlar: Japonya’dan All Nippon Airways, İran’dan Fly Sepehran, Ürdün’den Fly Jordan, İspanya’dan Air Europa, Malta’dan KM Malta, Suriye’den Syrian Air ve İzlanda’dan Icelandair ve Romanya’dan Animawings.