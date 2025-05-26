İstanbul Holding, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yatırım stratejilerini masaya yatırdı

Her sektörden 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu ve lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili projeler üretmeyi hedefleyen İstanbul Holding, seçkin üyelerinden oluşan Holding Club Üyeleri ile bir araya gelerek Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yatırım stratejilerini masaya yatırdı. Toplantının ana gündeminde; İstanbul Holding’in küresel oyuncu olma hedefi doğrultusunda geliştirdiği sürdürülebilir büyüme stratejisi, etik değerlerin ve inovatif yaklaşımların kurumsal yapıya entegrasyonu ve ortak yatırım kültürünü teşvik eden iş birliği modelleri yer aldı.

Portföyde yer alan yatırımlar değerlendirildi

Toplantıda portföyde yer alan yatırımlar değerlendirilirken, İstanbul Holding'in iştirakleri arasında yer alan İH Tarım Yatırım A.Ş. ve BIG Tarım’ın, 2 milyon metrekarelik alanda yürüttüğü badem üretimi ve tarım teknolojileri odaklı projeler, tarımda yüksek verimlilik ve sürdürülebilir gıda güvenliği açısından dikkat çekti. Beylerbeyi'nde konumlanan Gazhane A.Ş. projesinin kültürel mirasın korunarak ticari işlevle buluşturulması yönüne odaklanıldı. Ayrıca yenilikçi girişimlere odaklanan İstanbul Holding GSYF ve ticaret alanında dinamik iş modelleriyle faaliyet gösteren İH Ticaret A.Ş. de toplantının yatırım sunumlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Stratejik sektörlere odaklanıldı

Enerjiden gıdaya, bilişimden savunma sanayine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren İstanbul Holding, geleceği şekillendirecek alanlara yatırım yapmayı amacını bir kez daha tekrarladı. Toplantıda özellikle biyoteknoloji ve yeşil hidrojen gibi yeni nesil alanlarda ortak yatırım senaryoları değerlendirilirken, holdingin; dijital dönüşüm, çevre dostu mimari, uluslararası ticaret, yerli güvenlik teknolojileri ve yatırım fonları gibi konularda da etkin rol üstlenmesine de odaklanıldı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İstanbul Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, “İstanbul Holding olarak sadece finansal kazancı değil, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak sürdürülebilir yatırımları da odağımıza alıyoruz. Etik ilkelere bağlı, inovatif ve çevreyle uyumlu iş modelleriyle, Türkiye’yi küresel ölçekte temsil edecek projeler geliştiriyoruz. Holding Club çatısı altında bir araya gelen değerli paydaşlarımızla, ortak akıl ve uzun vadeli vizyonla hareket ederek yeni fırsatlara birlikte yürüyoruz.”

Kurumsal gelişim programları tanıtıldı

Toplantıda, İstanbul Holding’in yatırım ekosistemine katkı sunmayı amaçlayan iki büyük kurumsal proje de tanıtıldı. Ele alınan projeler arasında; orta-üst düzey yöneticilerin stratejik liderlik becerileri geliştirecek Veliaht Gelişim Programı, eğitim, mentorluk, demo günleri ve fon erişimi gibi araçlarla girişimcilere destek sağlayacak Yatırımcı Hızlandırma Programı ve İstanbul’un küresel yatırım merkezi olma vizyonuna katkı sağlayacak, stratejik diyaloglar ve inovasyon iş birliklerine zemin hazırlayacak, yeni ekonomik paradigmaların şekillendirecek İstanbul Investment Forum (IIF) hakkında da bilgi paylaşıldı.