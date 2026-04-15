İstanbul şehir koşularında yeni dönem: Saucony IST 10K deneyim

Saucony IST 10K, koşu tutkunlarına sadece bir yarış değil, birlikte hareket etmenin keyfini de sunuyor. İstanbul Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde düzenlenecek etkinlik, “Run as One” mottosuyla bireysel sınırları aşarak güçlü bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar, ortak bir amaç etrafında buluşurken hem motivasyonlarını artıracak hem de yeni sosyal bağlar kurma imkânı bulacak.

“Koşarken daha güçlü bağlar kuracağız”

Koşarken daha güçlü bağlar kuracaklarını ifade eden SPX CEO’su Barış Andırınlı, “10K yarışları, bir spor etkinliğinin ötesine geçip dünya genelinde şehirlerin kültürünü, enerjisini ve yaşam tarzını yansıtan güçlü deneyim platformlarına dönüştü. Öyle ki bu yarışlar artık müzik, eğlence, topluluk ve marka deneyimini bir araya getiren festival atmosferiyle öne çıkıyor. Bu yaklaşım, İstanbul’un dinamizmiyle birleştiğinde İstanbul 10K’yı insanları şehrin ritmine davet eden güçlü bir buluşmaya dönüştürüyor’’ dedi. Londra 10K, Paris 10K ve Berlin 10K gibi organizasyonlar katılımcılara şehrin en ikonik noktalarında koşma imkânı sunduklarını kaydeden Barış Andırınlı, ’’Biz de SPX olarak, bu organizasyonla ülkemizin uluslararası spor arenasında bir kavşak olmasını istiyoruz. Bu bağlamda, Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nin 9 Mayıs’ta büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını söylemeliyim. Binlerce sporseverin markanın “Run as One” mottosu altında buluşacağı bu koşuda İstanbul’un o benzersiz enerjisi ile küresel bir spor markasının ruhu harmanlanacak. Sporcular 5K ve 10K yarışlarında sınırları zorlarken, 4x400 metre bayrak yarışında strateji, hız ve takım ruhunun nefes kesici örneklerine tanık olacağız. 2023’ten beri düzenlediğimiz İstanbul Ultra’da olduğu gibi bu organizasyonu da festival havasında gerçekleştireceğiz. DJ performansları ve ödüllü yarışmalarla her yaştan bireyi bu heyecana ortak edeceğiz” şeklinde konuştu.

“10K koşularını ve pist kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz”

Koşu ile ilgili bilgi veren SPX Etkinlikler Koordinatörü ve Saucony IST 10K Yarış Direktörü Osman Argat ise, “Saucony; Londra 10K, Paris 10K, Berlin 10K gibi koşularla 10K koşularını sahiplenen bir yapı oluşturdu ve bunun bir ayağını da İstanbul'da, İstanbul 10K adıyla hayata geçirdik. Yaklaşık olarak 15 senedir aktif olarak koşan biri olarak, bu spora başladığımda hiçbir zaman piste adım atmamıştım. Tam iki yıl sonra piste ilk adımımı attığımda insan çok farklı bir duyguya kapılıyor. Sanki bir futbolcu futbol sahasında maça çıkıyormuş gibi bir havaya bürünüyor. Kendime şöyle demiştim: ‘Neden daha önce bir pistte koşmadım?' Çünkü, beni buraya kimse yönlendirmemişti. Ülkemizde de herkes koşuyor ama bu koşan kesimin çoğunun atletizm pistine bir kez bile adım attığını sanmıyorum” diye konuştu.

SPX olarak, bu alana öncülük etmek istediklerini belirten Osman Argat, “Bu koşunun 'Run as One / Her Adım Birlikte' şeklinde çok güzel bir mottosu var. Bu motto eşliğinde insanları buluşturup atletizm pistindeki o havayı solumalarını sağlayarak sporun içinde daha fazla yer almalarını sağlamak istiyoruz. Pistler herkese açık ama insanlar bunu bilmiyorlar ve hâlâ trafiğe açık alanlarda koşuyorlar. Biz bu konuda ilk adımı atıp toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Saucony IST 10K’nın 10 km ,5 km ve 4x400 metre bayrak yarışı gibi bir formatta başlayacağını ifade eden Osman Argat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pistte başlayıp dışarı çıkıyorsunuz ve deniz kıyısında koşup stadyumda tekrar destek alarak koşuyu bitiriyorsunuz. Bu yıl, o mavi piste hep birlikte adım attıktan sonra daha fazla insanı koşu sever hâline getireceğimizi düşünüyorum. Saucony IST 10K yalnızca bir koşudan ibaret bir etkinlik değil, hatta koşudan sonra 4 x 400 bayrak yarışı ekledik. Bayrak yarışında ekipler ikişer kadın ve erkekten oluşuyor. Her takımdan bir kişi pistte bir tur attıktan, yani 400 metre koştuktan sonra bayrağı sıradaki arkadaşına devrediyor. İşte o devretme sırasında gerçekten de inanılmaz bir duygu hissedersiniz. SPX olarak yaptığımız her işin içinde olmayı istediğimizden bunu da yarışa ekleyerek atmosferin bir parçası olacak herkesin motivasyonunu daha da artırmak istedik. Bu tür organizasyonlarla sıra dışı şeyler denemeyi seviyoruz. Tam da bu nedenle, koşu severleri -özellikle yeni başlayanları- bitiş çizgisine giderken stadyumda sanki bir olimpiyat zaferi kazanmış gibi hissettirmek, onlara bu bakış açısını kazandırmak istiyoruz."

“10K ve 5K parkurlarımız World Athletics akreditasyonuna sahip”

Düzenledikleri yarışların bir spor festivali havasında olduğunu kaydeden Osman Argat, etkinlik alanlarını atölye çalışmaları ve çeşitli aktiviteler sayesinde katılımcıların gün boyunca iyi vakit geçirecekleri renkli bir alan olarak tasarladıklarını belirtti. Argat düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:“10K ve 5K parkurlarımız World Athletics akreditasyonuna sahiptir. Peki, bu ne anlama geliyor? Burada kırılacak bir rekor, resmî olarak kabul edilecek ve geçerli olacaktır. Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nden başlıyoruz, İBB Orhangazi Şehir Parkı sahilinden dolandıktan sonra atletizm pistine geri dönüyoruz. Sporcuların pistte kalan yarım turu tamamlamalarını sağlayarak tribünlerin desteğini almalarını amaçlıyoruz. Saucony ve SPX'in vereceği ödüllerle ise bu heyecan verici deneyimi tamamlıyoruz."