Gerçek boyutlu LEGO Technic McLaren Formula 1 yarış arabası Akasya’da

The LEGO Group ve McLaren Racing ekiplerinin iş birliğiyle hayata geçen, 288.315 adet LEGO yapım parçasıyla gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası, 4 Aralık – 01 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Tıpkı gerçek hayattaki versiyonu gibi, bu dev LEGO yapımı da eşsiz bir mühendislik harikası. McLaren'in 2021 sezonunda kullandığı MCL35M yarış arabalarının ikonik papaya renklerini taşıyan bu model, sporun 2022’de yenilenen kurallarıyla başlayan yeni dönemine dair bir yorum da sunuyor. The LEGO Group ve McLaren Racing'in mühendislik uzmanları ile LEGO® Sertifikalı Profesyonel Ryan McNaught (The Brickman) tarafından tasarlanan gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası, 4 Aralık - 01 Ocak tarihleri arasında Akasya’da yarış ve LEGO tutkunları ile buluşacak. Efsane yarış arabası, McLaren'in öncü tasarımı ve pistte hayati önem taşıyan son teknoloji özelliklerinin LEGO yapım parçaları ile titiz bir yansımasını sunuyor.

The LEGO Group Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Direktörü Didem Erdem şu ifadeleri kullandı:

“LEGO markası, hepimizin bildiği o renkli yapım parçalarıyla kocaman bir oyun evreni yaratıyor. Hangi yaşta olursanız olun, bu parçalarla hayatın her anında kendi oyun alanınızı yaratabilir, ailece keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yarış bir tutku. The LEGO Group olarak, yarışseverlerin bu tutkusunu beslemek ve onlara yeni bir deneyim sunmak öncelikli hedefimiz. McLaren iş birliğimiz, bu hedefe hizmet ediyor. Bu dev LEGO yapımıyla sevenlerimizi heyecanlandırmaya ve onlara ilham vermeye devam ediyoruz. Diğer yandan, sunduğumuz setlerle, yarış arabalarının heyecanını LEGO yapım parçalarıyla deneyimleme fırsatı sunuyoruz.”

Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı şu ifadeleri kullandı:

“Çocukluğumdan beri oyun demek LEGO yapım parçaları demek benim için. Kendimi bildim bileli onlarla oynuyorum. McLaren aracının LEGO yapım parçalarından inşa edilmiş gerçek boyutlu halini görmek benim için çok heyecan verici çünkü iki tutkum bir arada, yarış ve LEGO markası! Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası’nı yarışseverler ve LEGO aşkı olan herkes görmeli”.

Oyuncu, Sunucu ve Seslendirme Sanatçısı İbrahim Selim şu ifadelere yer verdi:

“LEGO setleri benim için gerçek bir oyun deneyimi. Yetişkinler için olan araçların çoğunu evimde görebilirsiniz. Böylesi dev bir LEGO yapımının açılışında olmak ve bu ana tanıklık etmek de ayrı bir heyecan oldu. Yarışseverler için pistlerin bu efsane aracına yakından bakmak unutulmaz bir deneyim olacak”