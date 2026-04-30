İstanbul’daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yer alan Aile Hastanesi'nin şirketine 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti verildi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde hizmet veren Aile Hastanesi'nin şirketi İlkem Öztürk Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kesin mühlet talebine ilişkin olarak Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi kararını açıkladı.
Mahkeme 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verdi.
Hastaneden alacaklılar başvuru yapabilecek
Konkordato davasına itiraz eden alacaklılar, İcra İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekler.