İstanbul’daki sel felaketi Sinoz’u da vurdu: Çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi

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İstanbul’da yaşanan sel felaketi, çok sayıda vatandaş ve işletmenin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen kozmetik markalarından Sinoz’u da olumsuz etkiledi.

Vadi İstanbul’da bulunan şirket ofisinin otoparkında çok sayıda araç sel sularının altında kalırken, ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından şirket yönetimi, çalışanların güvenliğini ön planda tutarak İstanbul ofisini geçici süreyle kapatma kararı aldı.

“Maddi kayıplarımızı telafi ederiz, önemli olan çalışanlarımızın güvende olması”

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, şunları söyledi:

“İstanbul’daki sel felaketinden maalesef biz de nasibimizi aldık. Ofisimizin bulunduğu bölgede çok sayıda aracımız su altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Ciddi maddi hasarımız var ancak en büyük tesellimiz çalışanlarımızın sağ salim olması. Maddi kayıplarımızı bir şekilde telafi ederiz. Önceliğimiz her zaman insanlarımızın güvenliği.”

Üretim ve ticari faaliyetler devam ediyor Şirketin İstanbul ofisinde geçici olarak uzaktan çalışma modeline geçildiğini belirten Çörekci, üretim ve ticari operasyonların ise normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.

Çörekci, “Çalışma arkadaşlarımız görevlerini evlerinden sürdürüyor. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimiz kesintisiz devam ediyor. Yalnızca İstanbul ofisimizde bir süre fiziki ziyaret kabul edemeyeceğiz. En kısa zamanda yeniden normal çalışma düzenimize dönmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara ve işletmelere geçmiş olsun dileklerini ileten Çörekci, İstanbul’da benzer olayların tekrar yaşanmaması için altyapı konusunda kalıcı önlemler alınmasının önemine de dikkat çekti.