İstanbul'daki taksilerin yarısı inDrive kullanıyor

Osman KILIÇ

Pazardaki en büyük rakipleri Uber’dan sonraki en çok indirilen uygulama olduklarını dile getiren inDrive Türkiye İş Geliştirme Müdürü Maksim Osipov, “Yaklaşık 600’ün üzerinde şehir ve 47 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Şu an yaklaşık 175 milyon indirilme rakamına ulaştık. İstanbul’da sürücülerin yarısı inDrive kullanıyor” dedi. Farklı markalarla rekabet eden bir marka olduklarına dikkat çeken Osipov, “Bizim uygulamamızda yolcu ve şoförün seçme imkanı oluyor” diye konuştu.

inDrive’ın Rusya’nın Uzakdoğu bölgesinde bulunan Yakut bölgesinde kurulduğunu ifade eden Osipov, “Yaklaşık 10 yıl önce kurulduk. Bizim mantelitemiz şöyle ilerliyor, bir ülkeden bir ülkeye açılmak ve orada uygulamayı geliştirmek” şeklinde konuştu. Sadece yolcu taşımacılığı yapmadıklarını da kaydeden Osipov, “Kargo ve kurye gibi çeşitli dikeyler de uygulamada yer alıyor” bilgisini verdi.

“Türkiye’den komisyon almıyoruz”

Komisyon oranları daha düşük olduğu için bu şekilde daha hızlı ilerleme imkanları olduğunu belirten Osipov, “Rakiplerimizin komisyon oranı dünya genelinde yüzde 20-30 arasında değişiyor. Biz Türkiye’den komisyon almıyoruz. Yeni açıldığımız hiçbir ülkeden de komisyon almıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sürücülerden sabıka kaydı alıyor

İnDrive’da çağırma yapıldığında yolcunun önüne liste geldiğini ve yolcunun seçimi kendinin yapabildiğini bildiren Osipov, “Sürücü tarafında da davranışı geliştiren bir model olarak dikkat çekiyoruz” dedi.

Sürücü için ayrı yolcu için ayrı bir aplikasyon olmadığını, hepsinin tek uygulama üzerinden yapıldığını söyleyen Osipov, “Ayrıca direkt ödeme modeli uyguluyoruz. Bizim faaliyette olduğumuz tüm ülkelerde ödeme bizden geçmiyor. Biz direkt şoförden komisyon alıyoruz” bilgisine yer verdi.

Diğer uygulamalardan farklı olarak şoförlerden sabıka kaydı aldıklarını vurgulayan Osipov, “Bizim amacımız kaliteyi sağlamak ve yakalamak” ifadesini kullandı.

“Türkiye’ye çok güveniyoruz”

Türkiye’de sadece resmî taksilerle çalıştıklarını belirten Osipov, “Mesela Tunus da böyle bir ülke. Daha önce sadece resmî taksilerle çalışıp başarılı olduğumuz ülkeler var. Türkiye’ye çok güveniyoruz” şeklinde konuştu. Eğer regülasyonlar izin veriyorsa farklı tarzda araçlar da çağırılabildiğini aktaran Osipov, “Türkiye’de henüz bununla ilgili bir faaliyet yok” dedi. Türkiye’nin diğer pazarlara göre çok farklı olduğunu belirten Osipov, “Dolayısıyla Türkiye’ye özelleştirilmiş ayrı bir strateji ile ilerlememiz gerekiyordu” diye konuştu.

Ankara’da da faaliyette

Nisan ayı itibariyle Ankara’da da faaliyet göstermeye başladıklarını kaydeden Osipov, “Şunu gördük ki Ankara, İstanbuldan çok farklı” dedi. Şehirlerlerarası da araç çağırılabildiğini ifade eden Osipov, bu alanda da önemli bir başarı gördüklerini söyledi.