İstanbul'un 26 katlı ünlü oteli rekor fiyata satışa çıkarıldı!

Gayrimenkul ve turizm alanında faaliyet gösteren Artaş Holding'in iştiraki Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GYO), dikkat çeken bir satış kararı aldı. Şirket, İstanbul'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve uzun yıllardır Radisson markasıyla işletilen 26 katlı otelin satış sürecini başlattığını açıkladı.

KAP'A bildirildi

Yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle netlik kazandı. Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yükselen, 141 oda ve 440 yatak kapasitesine sahip olan "Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul" yeni sahibini bekliyor.

Dev otelin değeri 1 milyar 939 milyon TL

KAP'a yapılan açıklamada, turizm amaçlı apart konaklama tesisi olarak faaliyet gösteren dev yapının güncel değerleme raporu sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. 2025 Yıl Sonu Değerleme Raporu baz alındığında; tesisin KDV hariç pazar değeri 1 milyar 615 milyon 950 bin lira olarak tespit edilirken, KDV dahil toplam değeri ise 1 milyar 939 milyon 140 bin liraya ulaşıyor.

Tahliye için süre verildi

Satış sürecinin hızlı ve pürüzsüz ilerlemesi adına operasyonel kararlar da gecikmedi. Avrupakent GYO Yönetim Kurulu, otelin mevcut işletmecisi Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile olan işletme ve kira sözleşmesini 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla karşılıklı mutabakatla feshetti.

Tesisin satışa tam anlamıyla hazır hale getirilmesi amacıyla, mevcut işletmeci firmaya binayı tahliye etmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre tanındı. Şirket yönetimi, bu geçiş döneminin planlı ve sorunsuz bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi.

Otelin yeni yatırımcısının kim olacağı ve satışa ilişkin gelişmelerin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı bildirildi.