İstanbul'un dev hastanesi satıldı: KAP'a açıklama yapıldı

İstanbul'un önde gelen sağlık kuruluşlarından Özel Medistanbul Hastanesi, sağlık sektörünün devi MLP Care grubuna katıldı.

Medical Park ve Liv Hospital gibi markaları bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla Sultangazi'deki Özel Medistanbul Hastanesi'ni satın aldığını duyurdu. Sektörde son dönemde yaşanan birleşme ve devralmalara bir yenisi daha bu şekilde eklenmiş oldu.

Mevcut olarak 62 yatak kapasitesi bulunan hastanedeki yatak sayısının 150'ye çıkarılacağının belirtildiği açıklamada, ayrıca hastanenin isminin 'Özel Medicalpark Tem Hastanesi' olarak değiştirildiğine yer verildi.

KAP'a açıklama yapıldı

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına, Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir.

Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."