İstanbul’un yeni sanat alanı Lee Art Project açılıyor

Sanat danışmanı ve galerist Ece Eylem Yıldırım, İstanbul’un çağdaş sanat sahnesine yeni bir alan kazandırıyor. Yıldırım’ın küratöryel vizyonunu ve uluslararası perspektifini yansıttığı Lee Art Project, sanat dünyasına güçlü bir açılışla “merhaba” demeye hazırlanıyor.

Lee Art Project, yalnızca bir galeri olmanın ötesinde; disiplinlerarası üretimi destekleyen, genç ve yükselen sanatçılarla birlikte uluslararası isimleri de bir araya getiren dinamik bir platform olarak konumlanıyor. Galeri, güncel sanatın dönüşen diline odaklanarak; resim, heykel, yeni medya ve performans gibi farklı alanlarda üretim yapan sanatçılara alan açmayı hedefliyor.

Türkiyedeki sanat üretimi uluslararası alana taşınıyor

Sanat eğitimi geçmişini, piyasa deneyimiyle birleştiren Ece Eylem Yıldırım, Lee Art Project ile ilgili vizyonunu şu sözlerle ifade ediyor: “Lee Art Project’i yalnızca sergi yapılan bir alan değil, aynı zamanda sanatçıların düşünsel ve üretim süreçlerini destekleyen, koleksiyonerlerle daha organik bağlar kurabilen bir yapı olarak kurguladım. Türkiye’deki sanat üretimini uluslararası bir bağlama taşımak ve yeni diyalog alanları açmak en büyük motivasyonum.”

İlk sergi 9 Mayıs'ta kapılarını açıyor

Beyoğlu’nda konumlanan Lee Art Project, kapılarını 9 Mayıs’ta Yusuf Aygeç’in 8’inci kişisel sergisi olan “Gölgeler Anlamsızdır Aslını Görmedikçe” ile açacak. Sergi, sanatçının 7 yıla yayılan düşünsel ve üretim sürecinin son halkasını oluşturuyor.

Aygeç’in pratiğinde belirleyici olan bu seri; “Mekânın Ruhu” (2020) ve “Mekânlar Tercihlerin Gölgesidir” (2022) sergileriyle başlayan bir araştırmanın devamı niteliğinde.

“Gölgeler Anlamsızdır Aslını Görmedikçe” sergisi 9 Mayıs-10 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Lee Art Project, koleksiyonerler, sanat profesyonelleri ve sanatseverler için hem keşif hem de etkileşim alanı yaratmayı amaçlıyor.

Galeri, yıl boyunca düzenleyeceği sergiler, konuşmalar ve özel projelerle İstanbul’un sanat ekosistemine aktif katkı sunacak.