İşte A380’'in ilk Türk kadın kaptanı

Türk kadınlarının gökyüzündeki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük yolcu uçağı A380’i uçuran ilk Türk kadın ikinci pilot olan Safiye Ademoğlu Türkyılmaz’dan sonra Gökçe Kübra Yıldırım, A380’de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.

Türk Hava Yolları Teknik’te (THY) staj yaptığı dönemde gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karara veren eğitimlerinin ardından THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayan Yıldırım kariyerine Dubai'de devam etme kararı aldı

Yıldırım’ın yaklaşık 12 yıl önce başladığı gökyüzü kariyerinde bugün dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı A380'de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.





Duygularını paylaşan Yıldırım ‘’Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim‘’ ifadelerini kullandı.