İşten çıkarmaya gidiyor... Çip devi Intel'in hisselerinde 50 yılın en büyük düşüşü gerçekleşti

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in hisseleri kötü gelen ikinci çeyrek bilançosu ve büyük kapsamlı işten çıkarma haberinin ardından son 50 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

New York Borsası'nda teknoloji hisselerindeki kayıplara Intel öncülük etti. Şirketin hisseleri yüzde 26,06 düşüşle 21,48 dolara geriledi.

Şirket hisseleri için halka arzdan üç yıl sonra Temmuz 1974′te görülen yüzde 31′lik bir düşüşün ardından en kötü ikinci gün olarak kayıtlara geçti.

Intel'in piyasa değeri de 100 milyar doların altına geriledi.

İkinci çeyrekte piyasa beklentilerini karşılayamadı

Intel'in bilançosu, şirketin gelirinin ikinci çeyrekte azaldığını gösterdi.

Intel'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara geriledi. ​​​​​​​Şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, piyasa beklentisini karşılamadı. Beklenti, şirketin gelirinin 12,94 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Kardan zarara döndü

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,5 milyar dolar net kar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 1,6 milyar dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 38 sent oldu. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 35 sent kar açıklamıştı.

Çalışanlarının yüzde 15'ini çıkaracak

Intel'in bilanço açıklamasında, personel sayısında yüzde 15'ten fazla azalmaya gitme dahil olmak üzere harcamalarda kapsamlı bir kesintinin uygulanmasının planlandığı belirtildi.