İsvea, yeni pazarlarla ihracatı artıracak

Türkiye’de dış ticaret fazlası veren az sayıdaki sektörlerden biri olan seramik sektörü dünyanın farklı coğrafyalarında 100’ü aşkın ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

2023 yılında sektörde bir önceki yıla göre ihracatta sınırlı küçülme yaşandığını söyleyen İsvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Çenesiz, sektörün öncü ürünü pozisyonundaki seramik kaplama malzemeleri ihracatının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 büyüdüğünü, bu büyümenin 2025’in ilk ayında da devam ettiğini belirterek, “Sektörün önemli bir geri dönüşe imza attığı 2025 yılında Türk seramik sektörü tüm alt kolları ile ihracatını artırmayı hedefliyor” dedi.

Alanında dünyanın en büyük 21’inci üreticisi

Isvea ile İtalyan tasarım kültürü, kalite ve fonksiyonellik yaklaşımını tüketicilere sunduklarını aktaran Çenesiz, 2024 yılında ihracatlarını yüzde 10 artırdıklarını, bu yıla da iyi başladıklarını ve yeni pazarlara girerek yüzde 12 ihracat artışı hedeflediklerini söyledi.

1960’lı yıllarda İtalya’da kurulan İsvea, Ece Holding bünyesine girdiği 2013 yılından sonra Türkiye’nin en beğenilen markaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye genelinde yedi bölgedeki 114 showroom ve 213 bayi ile tüketicilere ulaşan İsvea, İtalya’nın tasarım anlayışıyla Türkiye’nin üretim gücünü birleştirerek dünyanın en büyük 21’inci üreticisi oldu. Üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden şirket, dünyanın 63 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

Şirket, premium ve üst segmentte konumlanan İsvea’nın yanı sıra Türkiye’de banyo sektörünün köklü markalarından olan Ece Banyo ve üst segmente niş ürünler sunan Cavallini Bagno Italia markalarıyla dünya genelinde 500’den fazla noktada satış yapıyor.