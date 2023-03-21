İşveren, teşviklerin sürmesini istiyor

İşverenlerin yükünün hafifletilmesi ve istihdamın artırılması için 2018’de başlatılan 7103 sayılı ilave istihdam teşviki, 31 Aralık 2022’de sona ererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Aralık’ta gerçekleştirilen 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı’nda yaptığı konuşmada, teşvik süresinin uzatılacağını duyurmuştu.

Mevcut istihdamı korurken, depremzedelere de ekstra istihdam olanağı sağlamak isteyen birçok işveren, muhtasar beyannamelerini teslim etmeden önce, bu konuda verilecek karara odaklandı.

Uzmanlar, geçen yıl işverenlerin 30 milyar TL’lik teşvikten yararlandığını, verildiği takdirde prim teşviklerinin 2023’te 40 milyar TL’ye ulaşacağını hesaplıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “7103 sayılı teşvik, işverenler açısından çok önemli bir desteğe karşılık geliyor. Kararname henüz yayınlanmadığı için işverenler sigorta bildirgelerini bekletiyor. Birçok işverenin depremzedelere istihdam sağlamak için kapılarını açtığı bu dönemde kararname yayınlanmazsa, istihdamda azalma yaşanması kaçınılmaz olacak.” dedi.

“Kararnameye dönüşmesini bekliyoruz”

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı, önceki aya kıyasla 354 bin arttı. İstihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. Ocak ayında istihdam artışı sürse de, işverenler gözünü sigorta primi desteği konusundaki karara çevirdi. Pak, “Türkiye’deki istihdama büyük katkısı olan 7103 sayılı torba kanunla yürürlüğe giren ilave istihdam teşvikinin süresinin uzatılması için yetki, 7256 sayılı Kanun’un 7. Maddesine göre Cumhurbaşkanındadır. İşverenler yeni yılda asgari ücrete yapılan zam sonrası oluşacak personel maliyetini bütçelerken 7103 sayılı prim desteğini dikkate aldı. Hepsi ‘imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteği, 2023 sonuna kadar uzatılacak’ haberinin kararnameye dönüşerek Resmî Gazete’de yayınlanmasını bekliyoruz. Ne yazık ki verilen işe giriş beyannameleriyle ilgili olarak geriye dönük işlem yapılamıyor. Bu yüzden de işverenler Ocak 2023 ve son günlerine gelinen Şubat 2023 muhtasar beyannameleri için teşvik tanımlamalarının yapılıp yapılmayacağı konusunda endişeli.” değerlendirmesinde bulundu.

“İşverenler muhtasar beyannamelerini teslim etmek zorunda”

2018 yılından beri sağlanan bu prim teşvikleri sayesinde birçok kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Pak, şunları kaydetti: “Kayıt dışı çalışanların önüne geçilirken, işverenlerin de yükü azaltıldı. Pandemi, ekonomik sıkıntılar, savaş, belirsizlikler ve deprem felaketi derken, ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sarmamız gereken çok yara var ama işverenler de teşvik konusundaki yaralarının sarılmasını bekliyor. Birçok işveren depremzedeleri istihdam etmek için kapılarını açıyor. Öncelikler elbette ki ancak işverenler muhtasar beyannamelerini teslim etmek zorunda. Umuyoruz ki bir an evvel kararname yayınlanır ve işverenler rahat bir nefes alır.”

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