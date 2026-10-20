İsviçreli ilaç devi Roche, Almanya'daki yatırımlarını askıya aldı

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İsviçreli ilaç devi Roche, pazartesi günü yaptığı açıklamada Almanya’daki yatırım planlarını askıya aldığını duyurdu. Bu karar, hükümet destekli yatırım zirvesinin başladığı Berlin için ciddi bir darbe anlamına geliyor.

Roche Almanya Başkanı Daniel Steiners Die Welt gazetesine, "Şimdilik Almanya’daki tüm gelecekteki yatırım kararlarını durdurduk" diye konuştu.

Almanya parlamentosu temmuz ayında, ülkenin zorunlu sağlık sigortası sistemindeki maliyetleri kontrol altına alma çabasının parçası olarak ilaç şirketlerini fiyat düşürmeye zorlayan bir yasa kabul etti.

Euronews'ün aktardığına göre ilaç üreticileri, şu anda yüzde 7 olan oranı gelecek yıldan itibaren çoğu markalı ilaçta yüzde 15,5 oranında iskonto uygulayarak neredeyse iki katına çıkarmak zorunda kalacak.

Amerika Birleşik Devletleri, haziran ayında Almanya’ya yönelik bir gümrük vergisi soruşturması başlatırken, Berlin’in "yenilikçi ilaç ürünleri için sürekli olarak düşük ödeme yapmasını" gerekçe göstererek bu reformlara atıfta bulundu.

Steiners’in açıklamaları sorulduğunda Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, alınan önlemlerin sosyal güvenlik primlerini kontrol altında tutmak için gerekli olduğunu söyledi. Buna karşın, "ilaç sektörünün muazzam katkılarını" da övdü.

Ancak Roche’un eleştirisi, hükümet için talihsiz bir zamana denk geldi; Berlin’de pazartesi ve salı günü düzenlenen zirveyle Avrupa’nın en büyük ekonomisine iş dünyasının ilgisini çekmeye çalışıyor.

Alman ekonomisi kayda değer bir büyüme gösteremedi

İçeride zayıf talep, dışarıda ise ABD gümrük vergileri ve giderek sertleşen Çin rekabetiyle boğuşan Alman ekonomisi, 2022’nin sonunda pandemi döneminde ertelenen talebin patlamasından bu yana kayda değer bir büyüme gösteremedi.

Reiche ile birlikte düzenlenen bir basın toplantısında konuşan sanayi devi Siemens’in üst yöneticisi Roland Busch, Roche’un kararının bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

"Şirketler, ‘Almanya’daki yatırım koşulları uygun değilse yatırımlarımızı başka yerlere kaydırırız,’ diyor," dedi. "Bu da anlaşılır bir tepki."