  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İsviçreli inşaat tedarikçisi Sika, 1500 çalışanını işten çıkaracak
Takip Et

İsviçreli inşaat tedarikçisi Sika, 1500 çalışanını işten çıkaracak

İsviçreli inşaat kimyasalları tedarikçisi Sika, Çin gibi önemli pazarlarda devam eden zayıflık nedeniyle yaklaşık 1500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçreli inşaat tedarikçisi Sika, 1500 çalışanını işten çıkaracak
Takip Et

Sika'nın açıklamasında, Çin gibi zayıf pazarlarda şirketin organizasyon yapısında ayarlamalar yapıldığı belirtildi.

Yeniden yapılanmanda bu yıl 80 ila 100 milyon İsviçre frangı tutarında tek seferlik maliyet beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, yapılanmada 1500 çalışana kadar iş gücü azaltımı da yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Sika'nın geçen yılın ocak-eylül döneminde 8,91 milyar İsviçre frangı olan satışları bu yılın aynı döneminde kur etkileri nedeniyle 8,58 milyar İsviçre frangına düştü.

Çin inşaat sektöründeki çift haneli düşüş, Sika'nın mali performansını yavaşlattı.

Yerel para birimlerinde Sika, satışlarını yüzde 1,1 artırdı. İnşaat kimyasalları üreten şirket geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 34 bin kişiyi istihdam ediyordu.

Şirket Haberleri
Yıldız Holding, “Fısıldayan Duvarlar”ın ressamı Doğançay’ı özel söyleşiyle andı
Yıldız Holding, “Fısıldayan Duvarlar”ın ressamı Doğançay’ı özel söyleşiyle andı
Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklandı
Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklandı
Lila Kağıt’tan mesleki eğitime anlamlı destek: Kimya laboratuvarı açıldı
Lila Kağıt’tan mesleki eğitime anlamlı destek: Kimya laboratuvarı açıldı
MARS araştırdı: Türkiye'nin yüzde 89'u dijital bankacılık kullanıyor
MARS araştırdı: Türkiye'nin yüzde 89'u dijital bankacılık kullanıyor
Kayalar Kimya, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak
Kayalar Kimya, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak
85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldi
85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldi